Bryan Tamacas, sobre FAS: "No creo que haya favorito"

Bryan Tamacas jugará por primera vez un clásico ante FAS, equipo donde inició su carrera, desde el lado de Alianza. Será un partido especial para el Buba, quien vive su mejor momento en el conjunto capitalino desde su llegada en este Apertura 2020 tras anotar un doblete en la vuelta de cuartos de final ante Once Deportivo.

El choque entre albos y rojos se presenta como el más atractivo de las llaves de semifinales del fútbol élite de El Salvador, mismo que también reúne muchos ingredientes que le ponen más sazón al asunto, como lo son el actual momento de Alianza, el sello de Tigana tras la salida de Juan Cortés, el FAS del Zarco, el Quiteño, la ausencia de Fito, las salidas de Maxi y Blanco, el morbo entre clubes, entre otros.

En una entrevista, Tamacas abordó todos los puntos de vista de este nuevo episodio entre Alianza y FAS en las semifinales del balompié criollo.

¿Cómo está Tamacas para este partido?

Listo. Con mucha emoción de que se pueda dar este juego, es mi primer vez de un Alianza-FAS de este lado, pero estoy listo, creo que hemos venido haciendo muy bien las cosas, en lo personal voy con mucha emoción por lo que se consiguió en cuartos de final y nada, espero dar lo mejor de mí y que mi esfuerzo sea para el bien del equipo.

¿Vemos al mejor Tamacas del torneo en este momento?

Creo que sí. En cada torneo yo me marco en hacerlo de la mejor manera, creo que la actitud de uno siempre está hacerlo bien, gracias a Dios estos últimos partidos se han dado cosas buenas para mí, creo que es el fruto del trabajo que uno viene haciendo durante todo el torneo a pesar de que uno a veces no tiene buenos partidos, pero creo que la recompensa Dios te la da en el momento justo y estoy claro que en esto me tocó este partido, pero el partido de cuartos de final quedó atrás, ahora viene un partido duro donde todos tenemos que estar a la altura y como jugador de Alianza espero estar a la altura y aportar lo mejor para mi equipo.

¿Sienten como grupo que es el mejor Alianza del torneo?

Sí. Creo que llegamos con mucha más motivación, con más confianza en cada uno de nosotros, se reflejó en el segundo tiempo de cuartos de final, donde terminamos jugando muy bien, teniendo el control en todo momento del juego y creo que eso es lo importante. Si te fijas, la calidad de jugadores que hay en este equipo es de sobra y bueno, tenemos para eso y mucho más.

¿El efecto Tigana ha pegado? Ya van cuatro partidos decisivos. con victoria...

Sí. Creo que la confianza que genera el profesor Tigana es importante, ha venido a devolverle la confianza a cada uno de nosotros o a jugadores que por ahí no se sentían bien, que futbolísticamente no estaban en su mejor momento y quizá él ha venido a despertalos, a darle la confianza y poco a poco el equipo se ha ido encontrando, jugando como se tiene que jugar y eso es lo importante, estamos atentos a lo que él diga para tratar de hacer lo mejor dentro de la cancha.

¿Qué me podes decir de este FAS?

Es un equipo muy duro, que ha venido de menos a más, le costó en el arranque, pero ha demostrado tener muy buenos jugadores, con mucha experiencia y creo que tienen un gran técnico que sabe manejar esta clase de partidos y que por eso será un partido muy lindo, sin embargo, lo más importante será lo haga Alianza, me enfoco en Alianza y si nosotros estamos a la alturas podemos hacer un gran partido y si Dios quiere quedarnos con la victoria.

¿Es un partido especial para vos? Jugaste en FAS...

Sí, es un partido especial. Le tengo un gran cariño y agradecimientos a FAS, porque fue el equipo donde inicié mi carrera, donde ellos fueron quienes confiaron en mí y ese agradecimiento siempre está. Pero ahora estoy en lado de Alianza, busco lo mejor para Alianza, daré lo mejor para Alianza y quiero que nosotros seamos quienes clasifiquemos a la final.

¿Cuál es la mayor virtud de este FAS?

No sé... he visto poco de ellos, he visto que tienen mucha garra, mucha actitud, sé que estos partidos son muy diferentes al resto porque un FAS-Alianza siempre es un partido con mucha rivalidad, que más allá del juego es de tener mucha actitud, es de estar concentrado en todo pero bueno, virtudes tendrán ellos, ellos lo sabrá, pero como te digo, a mí me importa Alianza, estoy enfocado en lo que nosotros podamos hacer.

¿Es bueno abrir en casa?

Sí, sí... lo importante es estar con nuestra gente, que la gente nos apoye y que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer dentro de la cancha, más allá que nos toque cerrar de visita, sabemos que es una cancha difícil donde vamos a ir, pero lo más importante es el miércoles, lo que podamos hacer y si logramos una victoria, podremos manejar el partido de mejor manera en Santa Ana.

El Quiteño, ¿qué piensas de cerrar en la cueva? El Alianza tiene casi 14 años de no ganar en ese escenario...

Como te digo, la verdad ahora me toca mi primer partido contra FAS de lado de Alianza y mis compañeros hablan de lo difícil que es ir a jugar allá, pero creo que eso es algo que ha quedado, también FAS no tiene los 14 años de jugar en el Quiteño, por ahí ha salido a jugar al Cusca y se sigue contando, pero eso se queda a un lado, es extradeportivo, nosotros solo pensamos en mañana y ya el jueves pensaremos en el partido del Quiteño.

Ya no hay ventaja deportiva, ¿qué piensas?

Creo que eso queda a un lado, nosotros acá buscamos ganar todos los partidos, la ventaja o no es algo que puede estar o no, por eso nosotros saldremos a ganar ya sea mañana o el domingo en el Quiteño ya sea con ventaja o sin ventaja.

¿Qué piensas del morbo que genera este partido?

Lindo, lindo... para uno como jugador es lindo, vivir lo que se vive ya sea con amigos, con la gente que por ahí apoya al equipo rival, se siente una ansiedad de querer jugar el partido, de salir a la cancha y hacer bien las cosas. Sabemos que este partido será difícil, que más allá del morbo, será un partido lindo y como te vuelvo a repetir, lo más importante será lo que haga Alianza, que nosotros estemos a la altura y que podamos estar en la final.

Fito se perderá esta instancia...

Fito es jugador importante, con mucha jerarquía, que aporta tanto dentro, como fuera de la cancha, pero bueno, Dios sabe el por qué pasan las cosas, ahora le toca a él recuperarse, esperamos que pueda estar pronto para jugar, sé que es difícil, pero bueno, esperamos en Dios que esté con nosotros porque es importante para nosotros, lo ha demostrado que no estando en su nivel marca diferencia y bueno para lo nosotros es lo mejor que esté ahí y sino trataremos de luchar para cuando él le toque esté preparado para lo que se viene.

¿Motivación para este partido?

Sí, claro. Hay motivación de poder estar en la final, de poder clasificar, de poder dejar a FAS, que es una rivalidad linda y siempre existe eso de poder enfrentar y poder ganar la serie es lindo, pero bueno, mañana se sabrá cómo estemos, vamos a salir a ganar y primero Dios lo podamos hacer.

¿Hay favorito en esta serie?

No, creo que no hay favorito. Es una serie muy pareja, FAS es un gran rival que viene haciendo bien las cosas, como te digo, tiene buenos jugadores, buen técnico, y lo más importante será lo que hagamos nosotros dentro de la cancha, lo que va hacer Alianza, más allá del favoritismo es hacer un buen juego, y esperamos en Dios de que Alianza sea el vencedor de esta serie y que el próximo domingo estemos esperando un celebrando el pase a la finall.