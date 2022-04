Bryan Tamacas se pierde el partido contra FAS

Bryan Tamacas no podrá estar ante su ex equipo. El lateral derecho del Alianza sufrió un desgarro y no será de la partida esta tarde ante FAS, en el partido más esperado en el retorno del Clausura 2022 a la competencia. Así lo confirmaron los servicios médicos del equipo capitalino horas previas al encuentro en un comunicado.

"Nuestro jugador padece un desgarre de bíceps femoral, el cual se le detectó el día que se presentó a los entrenamientos tras su participación con la selección", argumentando que dicha lesión ocurrió con la azul y blanco en los pasados encuentros por las eliminatorias en los que Tamacas fue uno de los habituales en la alineación y además cerró como el jugador con más minutos en la octagonal.

Agregan que "tras realizarle exámenes después del último entrenamiento y conocer el grado de su lesión, se disctaminó que su tiempo de recuperación es de 15 días".