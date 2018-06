Bryan Tamacas no jugará con el Red Bulls de la MLS

El jugador del Santa Tecla, Bryan Tamacas, no fichará por el New York Red Bulls de la MLS estadounidense. Tamacas manifestó que no logró entrar en el plantel debido a que ya cuentan con los ocho extranjeros que establece la liga estadounidense.

"No llegamos a un acuerdo por falta de cupo. Quedamos en buenos términos y con la posibilidad en el futuro. Esperaré después la oportunidad", dijo Tamacas.

El bicampeón con Santa Tecla salió hace unas semanas a Estados Unidos para intentar firmar con el Red Bulls.

"Ahora regreso al país y veré si sale alguna oferta pero todo está bien. Fue una buena experiencia y quedan las puertas abiertas", concluyó.