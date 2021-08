Bryan Tamacas no fue convocado por acto de indisciplina

Milton "Tigana" Meléndez, técnico del Alianza, confirmó que la ausencia de Bryan Tamacas en la nómina de convocados para el partido contra Firpo fue debido a un acto de indisciplina y advirtió que no van a tolerar este tipo de situaciones en el plantel.

El conjunto albo empató 2-2 ante el equipo usuluteco en la fecha 4 del Apertura y registra un mal comienzo de torneo. Tamacas es una de las variantes del Tigana por las bandas y es un jugador con gol.

"La ausencia de Bryan Tamacas es por un tema de indisciplina y aquí no vamos a soportar eso", dijo Meléndez en la rueda de prensa sin entrar en mayores detalles.

Alianza es séptimo con cinco puntos de 12 posibles que se han disputado hasta el momento.

"Lo hice, me equivoqué o no, lo cierto es que el cambio se hizo. A Mario Jacobo aún no lo quiero arriesgar tras su lesión ya que resiente aún su problema y no quiero aún tratar al ruedo, sobre la ausencia de Tamacas es un caso de indisciplina, trato de ser parejo para todos, acá no existe el hecho de chinchinear a nadie", recalcó el DT del cuadro paquidermo.