Bryan Tamacas es duda para el partido contra México 

Hugo Pérez expresó duda este jueves sobre si podrá contar con Bryan Tamacas durante el partido contra México en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Oro. El "Buba" sufrió una contusión en la cabeza ante Trinidad y Tobago y pese a que sus exámenes salieron bien, la presencia del lateral no está segura.

"Con Mario gracias a Dios está bien, los exámenes salieron bien, con Bryan salieron bien, pero con él no sabemos si jugará el domingo, porque con él fue un poco más serio, entonces vamos día por día, pero si no tendríamos a alguien ahí para sustituirlo", dijo Hugo Pérez.

Bryan Tamacas de El Salvador es marcado por José Morales de Guatemala en el estadio Toyota de Frisco. Foto Alvaro Lopez

SOBRE MÉXICO

Pérez habló sobre el partido ante México, el cual será clave para medir el crecimiento de la selección nacional de El Salvador, la cual fue la primera en conseguir la clasificación a cuartos de final de Copa Oro.

El míster de la selección habló de enfrentar el partido con seriedad, como si el combinado nacional no estuviera clasificado.

"Tenemos que enfrentar este partido como si no estuviéramos clasificados, porque será un examen importante para nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento, el enfoque que vamos a tener, pero más que todo esos partidos no se juegan todos los días, entonces tenemos que salir con una seriedad como que no hemos clasificado, de lo contrario sabemos que México es una potencia, entonces no podemos relajarnos", dijo Hugo Pérez.



"Si tu ves a México, son buenos jugadores, de alta calidad, esto no es ciencia, si vos dejas a México jugar, si te tiras atrás no la vas a ver. Por eso lo importante para nosotros es qué vamos a hacer o que vamos a seguir haciendo para mejorar el juego de nosotros y a base de eso vamos a prepararnos para México", aseguró Pérez al respecto.