Bryan Tamacas, el comodín de "Tigana" 

Como lateral, volante, o también central. Bryan Tamacas es el jugador que ha suplido las necesidades del cuerpo técnico de Alianza desde su fichaje en el Apertura 2020. La polivalencia del futbolista nacional le ha dado plena confianza a Milton "el Tigana" Meléndez, para contar con él en cualquier situación.

Y es que como lo asegura Meléndez, tener elementos así "es una ventaja" para los entrenadores. El estratega salvadoreño, amparado desde su experiencia, afirma que ser un jugador multifacético revaloriza al mismo futbolista. "Yo jugué de todo, menos de portero y central".

Bryan Tamacas viene siendo un jugador multiposición desde el torneo pasado. Tras la salida de Juan Cortés, Milton Meléndez se aventuró a posicionar al dorsal 20 como volante derecho y el experimento funcionó: El "Buba" marcó tres goles seguidos durante la vuelta de cuartos y la ida de semifinales del Apertura cuando le anotó un doblete al Once Deportivo y estrenó el tablero con un golazo de cabeza ante FAS en el Cuscatlán.

Bryan Tamacas (blanco) le anota un gol de cabeza a FAS durante la ida de las semifinales del torneo Apertura 2020. Foto El Gráfico

En este Clausura 2021, Tamacas volvió a ser solución de Milton Meléndez ante la complicación de no contar con tres de sus defensa centrales: Iván Mancía, Henry Romero y Mario Jacobo.

"Él ha cumplido jugando de volante por derecha, de lateral derecho y la función de central que también cumplió durante los partidos en donde tuvimos castigados algunos jugadores, esa es la ventaja de él. Es una ventaja para uno como entrenador, pero más para él, porque así tiene más oportunidades de jugar en cualquier posición que se le ponga", aseguró Milton Meléndez.

"La ventaja mía es que a la hora de poner un planteamiento de un partido, a él lo puedo utilizar en varias posiciones", añadió "el Tigana".

Pero el caso del "Buba" es cuento viejo. "Vi en una ocasión que en Santa Tecla lo pusieron de defensa central", asegura Meléndez

"Teníamos jugadores castigados y hablé con él, le pregunté si podía jugar ahí, no dudé en ponerlo a él porque en un principio la duda era de poner a Isaac Portillo porque también ya había jugado de central. Era Tamacas o Portillo, pero con el cuerpo técnico decidimos optar por Bryan que es más defensa que volante", finalizó el DT paquidermo.

Desde su llegada a Alianza, Bryan Tamacas ha jugado en tres posiciones: Lateral, volante y central. Foto El Gráfico

ES UNA COSA DE VOLUNTAD Y GANAS

Según Tamacas su posición siempre fue la de lateral derecho desde el inicio de su carrera. Aseguró que por la similitud de la posición, varios técnicos lo ubicaron como volante derecho, pero que en la posición de central, tanto en Santa Tecla como en Alianza, tuvo que actuar de emergencia.

"La voluntad y las ganas de ayudar hace que uno siempre esté a disposición, entonces 'el Tigana' confió en mí, habló conmigo, primero para ponerme de volante derecho. Gracias a Dios dio resultado porque el primer partido que me pusieron de volante derecho logré marcar dos goles contra el Once Deportivo y en las semifinales contra FAS volví a marcar un gol importante para el equipo", dijo Tamacas.

GOL DE TAMACAS ANTE FAS JUGANDO DE EXTREMO

Agregó que la confianza brindada por sus compañeros y cuerpo técnico facilitó las cosas a la hora de los partidos que jugó como central. "Venía manejando las posiciones de lateral y volante, y se dio este caso que pasó lo que pasó con nuestros defensas centrales y Jacobo estaba lesionado. 'Tigana' volvió hablar conmigo, me preguntó si ya había jugado ahí y le dije que sí".

Al respecto, Bryan admitió la satisfacción que le produjo resolver esa adversidad que tenía el equipo.

"Uno se siente feliz, la verdad que es una cuestión de extra motivación que el cuerpo técnico pueda contar con uno. Así como confía en mí, confía en cada uno de mis compañeros que integramos el equipo, el 'Tigana' siempre habla de que no hay jugadores titulares, que confía en todos y la verdad me siento agradecido porque a pesar de que no era mi posición, confió y pensó en mí para eso", finalizó.