Bryan Tamacas, el capitán del carril derecho

Bryan Tamacas cerró con broche dorado el 2021 al llevar un nuevo título a sus vitrinas como campeón del Apertura con Alianza tras ganar la final por 2-1 al Platense. El lateral albo también logró mantenerse en el grupo de jugadores infaltables en la convocatoria de la selección salvadoreña que dirige Hugo Pérez.



Tamacas fue uno de los futbolistas claves para que el cuadro capitalino sumara su corona número 16 e igualará al Águila como el segundo equipo con más títulos en el fútbol salvadoreño.



Con la Azul, "el Buba" dejó episodios memorables, pero no todo fue festejo para el lateral de 26 años quien dribló algunos pasajes inusuales no tan gratos en su trayectoria deportiva.



El domingo 19 de diciembre, Alianza ganó la final al Platense y Tamacas agregó otra copa a su palmarés luego de los obtenidos con Santa Tecla.



Tamacas llegó a la institución alba como refuerzo para el Apertura 2020 y se ha convertido en una de las figuras del conjunto capitalino y del fútbol nacional.



El lateral de la selección nacional también es considerado como un futbolista con buena proyección para volver a ser legionario, luego de su paso por el Sportivo Luqueño de Paraguay.



El lateral salvadoreño tuvo una gran actuación con la selección nacional en la Copa Oro 2021 y una de sus acciones que tuvo eco fue la recuperación de balón para asistir a Joaquín Rivas en el segundo gol del combinado nacional ante Catar en los cuartos de final, duelo en el que la selección nacional estuvo cerca de la épica al recuperarse de un 3-0 y cerrar el encuentro con un 3-2 y con el rival pidiendo el final del juego.





Tamacas también se recuperó de una conmoción cerebral que sufrió en el segundo partido de la competición ante Trinidad y Tobago.



Por este desempeño, la CONCACAF le entregó a Bryan el Premio al Espíritu Luchador (o Fighting Spirit Award en inglés) de la Copa Oro 2021.



Bryan Tamacas participó en los partidos ante Guatemala y Trinidad y Tobago de la fase de grupos, y en el duelo de cuartos de final ante los cataríes.



Según dijo Diego Henríquez, coordinador de selecciones, Tamacas fue uno de los jugadores que llamó la atención de los cazatalentos tras la gira europea y la Copa Oro.



Tamacas logró su salto a la selección luego de tres temporadas con los pericos del Santa Tecla y desde su debut en 2016 con la Azul es infaltable en las convocatorias del técnico Hugo Pérez.



Tamacas vivió a comienzos de diciembre un estira y encoge entre su equipo el Alianza y la selección nacional luego que el técnico albo Milton Meléndez pidiera su regreso debido a las múltiples bajas en defensa para el juego de vuelta ante Once Deportivo en la semifinal.



Alianza hasta montó una conferencia virtual para reiterar la petición al cuerpo técnico de la selección justo un día antes del viaje de la Azul a Los Ángeles para el juego amistoso contra Chile.



Al final, Tamacas no viajó con la selección y el vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández, confirmó que el lateral de los albos se incorporó a los entrenos del cuadro capitalino.



"Creo que, últimamente, en lo personal, estoy quedando un poco al ataque, porque estoy acostumbrado a atacar mucho y no he tenido esa libertad, no he podido encontrar los espacios y tengo que seguir trabajando y quiero ayudar siempre a la selección y quiero estar a tono para lo que viene y espero en Dios poder mejorar", explicó.



En agosto, Alianza confirmó una sanción para Bryan Tamacas por un acto de indisciplina. El cuadro albo explicó que el castigo al jugador fue por no presentarse a un entrenamiento sin informar al cuerpo técnico.



Alianza impuso una multa económica al jugador y no lo convocó para el juego ante Firpo .La situación llamó la atención del técnico Hugo Pérez.



Según explicó Pérez en El Gráfico TV no iba a ser tolerante a ningún acto de indisciplina comprobado en la selección pero mencionó que en el caso del lateral, él mismo jugador le confesó que fue por un problema familiar.



"Hablé con Tamacas y me explica su versión, yo lo que le dije y se lo dije antes de que él tuviera la conferencia de prensa fue: si vos decís que tuviste un problema familiar y por eso no te presentaste al entreno, te creo porque no tengo pruebas yo de que eso es mentira, pero eso sí, si el día de mañana, pasado mañana o en una semana sale algo que a mí me diga que me has mentido y no solo a mí sino a la Federación y a la selección, está fuera, completamente fuera, sin ningún chance de volver a la selección", advirtió el DT.



Las lesiones también malograron algunos pasajes del futbolista. En julio y durante el partido ante Trinidad y Tobago en Liga de Naciones, Tamacas presentó dolores de cabeza y vómito tras el golpe que sufrió en la cabeza, por lo que tuvo que someterse a una revisión en un hospital local, no obstante, el jugador aseguró que ya está bien. "Sólo fue precaución pero ya estoy estable y a espera de lo que decida el cuerpo técnico".

Ficha:

Nombre: Bryan Alexánder Tamacas López

Data: San Salvador, 21 de febrero de 1995

Altura: 1.74 mts.

Posición: lateral

Equipos: Marte Soyapango, FAS, Santa Tecla , Sportivo Luqueño (Paraguay) y Alianza.