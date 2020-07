Bryan Tamacas: "Trataré de dar lo mejor de mí"

Bryan Tamacas, uno de los flamantes fichajes de Alianza para este Apertura 2020 aseguró estar ansioso para que comience la competencia en la primera división.

El lateral derecho, ganador de tres campeonatos nacionales, dijo que recibió la noticia de que habrá torneo Apertura de la mejor manera y espera que el tiempo pase pronto -y que se tomen las mejores decisiones- para poder volver a los entrenamientos presenciales, los cuales comenzarían a inicios de agosto de acuerdo a los planes de reactivación responsable de los deportes durante el contexto de la pandemia de COVID-19 en El Salvador.

"Estoy contento porque después de mucho tiempo de no hacer nada de fútbol y con todo lo que está pasando es bueno que se vea una luz y que ya se quiera jugar. Espero que primero Dios todo vaya bien, estoy emocionado esperando a que el tiempo pase lo más rápido posible y que se puedan tomar las mejores medidas posibles para que podamos regresar a entrenar pronto", dijo Buba.

En abril pasado, cuando recién se anunciaba su fichaje por Alianza, Bryan Tamacas aseguró en el programa radial Güiri Güiri al Aire que desde pequeño soñaba con jugar en las filas paquidermas y ahora que su debut con el equipo albo podría ser este 5 de septiembre, el lateral derecho asegura estar mentalizado a dar lo mejor de él.

"Sé al equipo que he llegado, la responsabilidad que eso conlleva y sé que si me han contratado es porque han creído en mí; trataré de estar lo mejor posible y trataré de dar lo mejor de mí para que la gente que me ha demostrado mi cariño ahora que se dio mi contratación pueda estar tranquila", afirmó el extecleño.

El Buba juega en la máxima categoría del fútbol nacional desde el año 2013, donde debutó con FAS. Ahora con 25 años, el lateral derecho contabiliza 195 partidos en liga mayor, donde su madurez deportiva la alcanzó con el Santa Tecla, equipo que podría enfrentar en el teórico grupo central junto con Chalatenango y Atlético Marte.

"Santa Tecla es un gran equipo que viene haciendo las cosas bien y si toca enfrentarlo hay dar lo mejor porque son un buen equipo y tienen grandes jugadores, pero lo más importante es que empiece el fútbol pronto;la verdad el torneo está bien, va ser un poco corto, pero independientemente de como nos enfrentemos, todos los equipos son difíciles".

LA SALUD, LO MÁS IMPORTANTE

El lateral derecho aliancista puso como lo más importante la salud de los jugadores y de todas las personas que lo rodean. Es por eso que desea que las autoridades le pongan mucha atención a este punto de cara al Apertura 2020.

"Eso es muy importante, porque creo que tenemos que pensar en nuestra familia, en las familias que están en casa y los que tienen hijos, hay que pensar en eso, es de tomar las mejores medidas posibles que es lo primordial, que todo se dé de la mejor manera y que cuidemos la salud de todos, sabemos lo importante que es, porque más allá de las ganas que tenemos de jugar, creo que las medidas que tomen serán demasiado importante", finalizó.