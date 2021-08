Bryan Tamacas niega ofertas en el extranjero

Bryan Tamacas estuvo en el Güiri Güiri al Aire para aclarar su futuro luego del revuelo que causó unas declaraciones del coordinador de selecciones nacionales, Diego Henríquez en El Gráfico TV en donde confirmó que hubo interés por parte de representantes de clubes europeos por el "Buba", Jairo Henríquez y Ronald Rodríguez.

Tamacas no escondió sus deseos de salir al fútbol extranjero por segunda ocasión en su carrera, pero fue claro en que no tiene ninguna oferta concreta y para alivio de los aficionados del Alianza, seguirá ligado al equipo.

"De mi parte yo quiero volver a tener esa oportunidad para volver a salir, si Diego Henríquez lo dijo, qué bien, pero en mi caso personal no he tenido ningún contacto directo con ninguno equipo, sí se me acercaron otras personas durante la Copa Oro, pero mentiría si te dijera que son los mismos que le preguntaron a Diego, me escribieron un par de agentes, pero nada concreto, nada que se pueda dar por seguro", dijo Bryan Tamacas.

Bryan Tamacas fue fichado por Alianza en el Apertura 2020 y fue renovado hasta el 2023. Foto El Gráfico.

"No he tenido la oportunidad de hablar con Diego, tuve contactos con agentes, pero no fueron los mismos que le preguntaron a Diego. Hoy por hoy estoy con Alianza, no tengo ninguna oferta, si vienen cosas más adelante, ojalá, el equipo sabe que lo que yo quiero y ahora estoy con Alianza y quiero la 16. Si no viene ninguna oferta seguiré con Alianza, que es el equipo donde quiero estar", agregó.

El lateral también habló sobre el último partido con el equipo, donde Alianza, sacó un empate sufrido con Platense en el estadio Toledo Valle de Zacatecoluca. El "Buba" fue autocrítico con el desempeño general del equipo, por lo que aseguró que el plantel busca mejorar dicha actuación.

Bryan Tamacas (der) junto a Efraín Burgos (izq) tras regresar a los entrenos de Alianza luego de su participación en Copa Oro 2021 con la selección nacional de El Salvador. Foto El Gráfico archivo.

"Sabíamos que iba ser difícil, sabíamos que el clima iba estar bastante jodido, la cancha un poco complicada porque (la grama) la habían dejado bastante alta pero sabíamos que nos teníamos que enfrentar a todo eso, empezamos un poco dormido en el primer tiempo y Platense nos sorprendió , consiguieron el gol, quisimos recuperarnos, pero fue difícil hacer el fútbol de Alianza", apuntó Bryan.

"No fue un partido bueno para Alianza, es la verdad, somos un equipo y no tenemos que señalar a alguien, si no que el equipo en general no jugó bien, no estuvo a la altura, gracias a Dios no se perdió y sacamos un punto importante", destacó.