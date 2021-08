Bryan Tamacas: "Soy el primero que me doy cuenta de mi error"

El defensor de la selección nacional y el Alianza, Bryan Tamacas, pidió hablar este martes en conferencia ante los medios para dar su versión sobre su acto de indisciplina que le valió una multa y no ser convocado para el partido ante el Firpo el domingo.

Bryan Tamacas: "Quiero pedir disculpas a la afición de Alianza"

Tamacas dijo que tuvo una situación familiar y no asistió a la práctica del equipo paquidermo el pasado jueves. Aseguró que no pudo avisar al cuerpo técnico, comandado por Milton Meléndez y por ello el equipo aplicó el reglamento interno.

"Primero quiero pedir disculpas a todos los aliancistas por todo lo que se ha generado. No quiero entrar en más polémicas y quería hacerlo de esta manera que es dando la cara. Me indisciplina fue faltar al entreno el sábado, tuve un problema familiar y no pude avisar a tiempo", dijo Tamacas.

"El club aplicó el reglamento y estuve de acuerdo. Soy el primero que me doy cuenta de mi error y por respeto a mis compañeros que estuvieron en la práctica fue que no pude estar el domingo en la cancha. Decirle a la afición que estoy más comprometido que nunca ,que crean en este grupo que queremos salir adelante", apuntó.

Tamacas señaló que esto ha complicado en los últimos días tanto a él como a su familia "por todo lo que se ha dicho" y para ello quiso dar su versión. A pesar de eso, Hugo Pérez, seleccionador nacional, le mantiene en el grupo para encarar el amistoso ante Costa Rica de este sábado y los juegos de la octagonal ante Estados Unidos, Honduras y Canadá.

"El profesor Hugo fue el primero que me habló, me sentó y me preguntó qué había pasado. Ahora estoy enfocado en el trabajo y que esto quede aquí porque me ha perjudicado y también a mi familia", expuso.

"Enfocados ya en el partido ante Costa Rica, sabemos que no se ha ganado nada pero el trabajo en la selección ha sido buena. Queremos seguir con esa buena imagen", determinó.

Por su parte, Hugo Pérez también habló sobre la situación de Tamacas. Dijo que habló tanto con el jugador como con el entrenador Meléndez para ver todas las versiones. Le ha dado la confianza pero le advirtió que si en próximos días sale evidencia que Tamacas no ha dicho la verdad "queda fuera de la selección".

"Hablé con el jugador y me contó lo que pasó. También con el entrenador para escuchar todo. El club le aplicó una multa y su sanción correspondiente. Eso pasó en su equipo y quiero dejar claro que aquí se respeta el compromiso del jugador y la selección. Si mañana o la próxima semana u otro día sale evidencia que lo que contó no es cierto, él queda fuera de la selección. Se lo dejé claro a él primero", dijo Pérez.