Bryan Tamacas: "Queremos revertir lo que pasó con Firpo"

La derrota ante Firpo hizo eco en Alianza. Por eso los jugadores parten con la consigna de no perder ante el Once Deportivo en la jornada del sábado. Así lo mencionó Bryan Tamacas, el extremo derecho de los albos durante la conferencia de prensa previa al choque contra el conjunto aurinegro.

#LMF | Bryan Tamacas: "Estamos motivados, más con lo que pasó con Firpo, queremos revertir las cosas, tener un buen partido y poder seguir estando líderes". Via @benitez_31 pic.twitter.com/4cGWHkQLWf — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 29, 2021

"Estamos motivados como cada fin de semana que se da la oportunidad de jugar, más con lo que pasó contra Firpo, queremos revertir eso y hacer bien las cosas, poder tener un buen partido y seguir estando líderes", dijo Tamacas.

Alianza juega este sábado su segundo partido complicado en esta segunda vuelta. El primero del domingo pasado lo perdió contra Firpo, ahora le toca medirse contra Once Deportivo y entre semana tendrá que jugar ante uno de sus archirrivales como lo es FAS. Según "El Buba", Alianza tiene capacidad para salir positivo en ambos encuentros.

"Sabemos los partidos difíciles que tenemos, ya enfrentamos uno, nos tocó perder, pero depende de nosotros poder hacer un buen partido, seguir estando donde estamos ahora, sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, en una cancha difícil, pero este equipo está capacitado para jugar donde sea para hacer bien las cosas, igual esta semana se ha trabajado para recuperar el fútbol que este equipo tiene", expuso.

El futbolista nacional también enfatizo en la responsabilidad que lleva el grupo para asegurarse de no entrar en un bache deportivo en esta fase final del torneo regular. "Como a todo equipo, dos pérdidas seguidas te desestabiliza un poco y nosotros no somos la excepción, estamos sabedores de que no podemos hacer un buen partido, no podemos relajarnos, no podemos equivocarnos en esa cancha, contra ese rival. Tenemos que estar al 200% para traernos ese partido", aseguró.