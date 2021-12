Bryan Tamacas: "Hay que seguir por ese camino"

Bryan Tamacas, lateral de la selección de El Salvador, analizó el empate de 1-1 ante Ecuador y destacó el desempeño de jóvenes jugadores como Eric Calvillo. además de mostrarse contento por el respaldo de la afición en Houston.

El Salvador logró reaccionar después de un gol en contra y logró el empate ante la escuadra sudamericana con gol de Rómulo Villalobos.

"Creo que venimos de menos a más, por momentos encontramos buen fútbol, el fútbol que el profe quería, logramos empatar contra una gran selección como Ecuador; hay que sacar las cosas positivas que hicimos y corregir las cosas que hicimos mal, trabajarlas. Creo que se hizo un buen partido y se empató ante un gran rival", comentó el jugador del Alianza.

En su lectura, Tamacas mencionó que hubo detalles positivos y otros en los que la Azul deberá trabajar de cara a la eliminatoria mundialista.

"Es difícil sacarte una conclusión del partido, dentro de la cancha creo que hicimos cosas buenas, jugadores jóvenes que se van sumando como Calvillo que hizo un gran partido y nos dio buen fútbol; Joaquín Rivas cuando entró nos dio buen equilibrio y eso es lo que quiere ver el profe, nos lo dice ante de los partidos que estos son los partidos que tenemos que aprovechar y para demostrar", explicó el futbolista de 26 años.

"Esperamos que lo que hayamos hecho positivo, seguirlo haciendo y siempre hay cosas por mejorar y hoy no va a ser la excepción. El profe les da la confianza (a los jóvenes), nosotros tenemos que brindárselas también, es parte del fútbol, es wparte de un grupo y creo que ellos van a tener un gran crecimiento, teniendo este tipo de fogueos...Hay que seguir por ese camino", dijo el lateral de la azul y blanco.

Tamacas admitió que no fue su mejor juego. "Creo que, últimamente, en lo personal, estoy quedando un poco al ataque, porque estoy acostumbrado a atacar mucho y no he tenido esa libertad, no he podido encontrar los espacios y tengo que seguir trabajando y quiero ayudar siempre a la selección y quiero estar a tono para lo que viene y espero en Dios poder mejorar", explicó.

También opinó sobre el apoyo de la afición en Houston y agradeció el respaldo en el PNC stadium. "Contento, contento, creo que uno le retribuye un poco acercándose y tomándose una foto, sentir el cariño de ellos es muy importante para nosotros, ver el estadio y como cantan el himno; se siente como si estuvieras en El Salvador cuando vives esta clase de partidos. Agradecerles por el apoyo y que no dejen de creer en este grupo para darles grandes alegría y ojalá que sea pronto".