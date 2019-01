Bryan Tamacas: "Ahora soy un embajador de mi país"

El defensa salvadoreño Bryan Tamacas habló con EL GRÁFICO desde Ciudad del Este, Paraguay. En medio de un descanso de la pretemporada y un calor agobiante, el zaguero cuscatleco indicó que lo han recibido bien en el plantel de Sportivo Luqueño.

Trabaja fuerte para ser tomado en cuenta en la titular para el primer choque de liga, contra General Díaz, el próximo lunes.

Por ahora Tamacas comparte equipo con el portero Diego Barreto, quien defendió el arco de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Tuve una buena amistad con Tito Frutos. Él tenía muchos amigos acá y me abrió la puerta. Él es muy amigo de Diego (Barreto). Es muy importante estar con jugadores de gran experiencia, que te brindan su apoyo. También está Jhony Santana y así otros jugadores que me han recibido bien. Es importante y lindo llegar a un lugar en el que te reciben bien", apuntó el zaguero en charla con EL GRÁFICO, desde Paraguay.

Por otra parte, el exdefensor del Santa Tecla aseguró que haber disputado el amistoso contra Brasil, con la camisa de la selección nacional, el pasado 11 de septiembre, en Landover, lo ayudó mucho para llegar a las filas de Sportivo Luqueño.

''Gracias a Dios se dio todo para poder venir acá. En el juego contra Brasil se me dieron las cosas bien. Pese al resultado, me fue bien. Agradecido con Carlos Torres (agente paraguayo) por haber confiado en un jugador salvadoreño. Como me dice el técnico de Santa Tecla, Cristian Díaz, ahora soy un embajador de mi país", apuntó el zaguero cuscatleco.