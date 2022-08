Bryan Ruíz reveló el motivo por el que no jugó contra Águila

El volante del Alajuelense y la selección de Costa Rica, Bryan Ruíz, reveló el motivo por el que no viajó con su equipo a El Salvador la semana pasada para disputar el partido de ida de la ronda preliminar ante el Águila en la Liga CONCACAF.

Según el volante, en declaraciones brindadas luego del partido ante el Herediano en el que perdió su equipo por 3-0, el motivo de su ausencia fue para dosificar por la cantidad de partidos que disputará su equipo en poco tiempo.

“Está claro que tenemos muchos partidos en poco tiempo y va a ser muy difícil poder jugarlos todos. Ahorita con el viaje a El Salvador lo que se pensó fue en no ir, porque era un viaje en el cual se llegaba a El Salvador y eran dos horas y pico en bus, en un hotel que no era el más cómodo que se podía esperar para descansar de la mejor manera”, indicó el volante.

Ruíz agregó que también tiene problemas de espalda y que procuró cuidarse de recaer con esa lesión.

“Saben que yo tengo problemas de espalda e intentamos cuidar eso en estos meses, hace poco me hice un tratamiento que tenía que hacerme y me lo tuve que hacer por adelantado, porque sí estuve con algunos problemas y más que todo fue ese el cuido que se tuvo en ese partido contra Águila”, indicó.

Bryan señaló que todavía no conoce si jugará en el juego de vuelta ante los emplumados, y que será el entrenador Fabio Coito quien tomará esa decisión.

“Al final va a ser decisión del profesor si juego el martes o si no juego el martes, qué partidos jugaré y qué partidos no jugaré. Espero intentar jugar la mayor cantidad posible en estos últimos cuatro meses de carrera que me quedan en el campeonato nacional y después ojalá estar de la mejor manera para aportar en la Selección Nacional”, concluyó.