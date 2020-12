Bryan Pérez quedó fuera del ALAS Pro Tour 2020

Bryan Pérez quedó afuera del ALAS Pro Tour en la playa El Tunco, La Bocana. El tico Carlos Muñoz derrotó a Bryan con un puntaje de 16.66, por lo que avanza a semifinales del torneo mañana 13 de diciembre.

Pérez comenzó con un buen ritmo su heat. En la última ronda el costarricense logró dos olas de puntajes de 9.33 y 7.33, lo que dejó a Pérez en segundo lugar y fuera de la competencia. Por su parte, Pérez obtuvo los resultados de 7.17 y 8.17 en sus mejores olas.

Polémica

Luego del heat, Pérez se sintió disgustado con la calificación, pues según el salvadoreño se le otorgó la prioridad a su rival para avanzar a la última ola, en cual sacó ventaja del local. La prioridad consiste en el turno al que se le otorgará al respectivo surfista.

“Sí, fue un final polémico, me quitaron la prioridad por nada y se la dieron a Carlos Muñoz y el remó una ola y nunca me dieron la prioridad. Me vino una ola buena y no la puede agarrar, porque no tenía la prioridad, un poco molesto por eso”, expresó Bryan Pérez.

Pérez era el último competidor salvadoreño que seguía en pie en la competición latinoamericana. La próxima competición cercana para Pérez será el Mundial ISA en El Salvador.

“ Es un fogueo para nosotros los salvadoreños, para estar preparados para el Mundial que viene el otro año, un mundial con gran nivel y nada...Estamos preparándonos súper fuerte. Ojalá que los salvadoreños podamos representar bien al país”, concluyó el surfista nacional.