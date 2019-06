Bryan Paz: "No esperaba la convocatoria a Copa Oro"

Bryan Paz, fichaje de FAS para el Apertura 2019, no estuvo con la sub-23 desde este lunes, debido a que aún está de vacaciones en Estados Unidos. Luego, en las últimas horas le llegó la convocatoria a la selección absoluta para ir a Copa Oro en lugar del zaguero Juan Barahona.

Por lo tanto podría incorporarse al equipo preolímpico luego de su participación con el equipo nacional mayor. Ahora esperará que la Azul regrese de Japón para meterse de lleno con ese combinado.



¿Cómo toma esta convovatoria para Copa Oro?

Motivado. Tengo que aprovechar la oportunidad que el profesor Carlos de los Cobos me ha dado. Ha tomado confianza en mí. Estar en una selección mayor es importante, más en una Copa Oro

¿Lo sorprendió la convocatoria?

Sí. No me lo esperaba.



Tendrá que disputar la titularidad con Nelson Bonilla y David Rugamas..

Sí. Ellos ya viene jugando en la selección desde hace ratos. Si tengo la oportunidad de tener minutos, lo voy a tratar de aprovechar de la mejor manera. Espero ganarme la confianza de mis compañeros y del técnico, quien ha apostado por mí.

¿En qué momento llegará a la selección, tomando en cuenta que no tuvo minutos al cierre del certamen anterior en las filas de Águila, su exequipo?

Cerrando el torneo no tuve minutos con el equipo mayor, pero seguí entrenando. No he estado parado. He estado entrenando con normalidad. Tenía fe de que me podían convocar. Gracias a Dios me llega esta oportunidad de ir a la Copa Oro. Estoy esperando esa incorporación.

¿Lo compromete a darlo todo esta confianza de Carlos de los Cobos?

Ya he trabajado con él. El año pasado estuve en un par de microciclos .Platicamos mucho. Él me trató bien, como uno más. Espero no defraudarlo a él ni a la selección. Espero llegar y aportarle a la selección para hacer un buen torneo.

Antes de la selección mayor fue llamado a la selección sub-23. Pero no pudo estar debido a que está de descando en Houston. ¿Atenderá luego el llamado al equipo preolímpico?

Casi al mismo tiempo me llegó la convocatoria de las dos selecciones. Me dijeron que no me preocupara por eso. Si el profesor Rivera así lo dispone, yo estaría con la sub-23 luego de Copa Oro. Aún estoy de vacaciones acá en Estados Unidos. Me iba a presentar a la sub-23, pero en ese momento también fui llamado al equipo mayor.



¿Cómo se ve en su llegada a FAS, su nuevo equipo?

Con responsabilidad, motivado. Es un gran club.Sé la responsabilidad que voy a tener. Espero seguir creciendo futbolísticamente a la par de los compañeros. Sé que voy a una gran competencia en FAS, pero voy a tratar de aprovechar las oportunidades que se me den.