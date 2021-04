Bryan Landaverde volverá en dos semanas

El volante tigrillo, Bryan Landaverde, tuvo buenas noticias en la última resonancia realizada este martes para conocer la gravedad de la lesión que sufrió en marzo en concentración con la selección y que le ha tenido fuera de actividad desde entonces.

Según comentó el jugador, se ha descartado toda lesión de meniscos y ligamentos de su rodilla izquierda por lo que no pasará por el quirófano como se temía. El examen arrojó que tiene una leve inflamación y que solamente amerita trabajo de recuperación y fortalecimiento.

"Gracias a Dios no me salió nada en el examen que me hice. Ya mañana (jueves) comienzo el trabajo de recuperación con el profesor Fernando (Guerra, preparador físico de la selección) para estar en buena forma. Solamente me salió inflamada una parte pero no es nada grave", sostuvo el jugador.

Landaverde se lesionó el pasado 3 de marzo en un microciclo de la selección nacional que dirige Carlos de los Cobos de cara a las eliminatorias de finales de marzo. Desde entonces, Landaverde no ha vuelto a tener actividad al estar en proceso de recuperación pues se temía una rotura de ligamentos.

Si todo avanza de la mejor manera, el volante tigrillo estará disponible en 12 días o dos semanas, justo para la fase decisiva del Clausura 2021. "Alegre y agradecido con Dios porque en la primera resonancia salieron cosas graves y ahora que ya no sale nada, pues estoy contento ", agregó.

"Uno desde fuera de las canchas lo pasa triste. Traté de motivar y apoyar a los compañeros en cada partido. Se sufre más desde fuera, se sienten más los nervios ", destacó.

Landaverde ya tiene el plan de recuperación de parte del especialista de la selección el cual consiste en trabajos de gimnasio, comenzar a tratar, ejercicios con bandas elásticas, entre otros.

Por su parte, el gerente deportivo, Fredy Vega, expuso que "es buena noticia que no deberá pasar por operación. Él ya tiene el plan de recuperación y su resonancia del martes salió bien". Landaverde había sido de los fijos en el esquema de Jorge Rodríguez y su recuperación supone un aporte más para encarar la recta final del certamen.