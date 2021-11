Bryan Landaverde, un nuevo llamado a la selección

Bryan Landaverde fue convocado por el entrenador Hugo Pérez a la selección nacional de cara al partido amistoso frente a Bolivia este viernes en el Audi Fiel de Washington.

El volante ha tenido un buen rendimiento con el cuadro santaneco en los últimos meses y recibió el llamado del míster aprovechando algunas bajas y ausencias que tiene la selección para este encuentro.

"Uno siempre quiere estar en la selección y gracias a Dios el profesor me tomó en cuenta y espero dar lo mejor en el equipo", expresó Bryan.

El volante mixto apunta a ser una de las variantes de Hugo Pérez para el puesto de contención tomando en cuenta que el que utiliza el puesto habitualmente es Narciso Orellana y salió lesionado el fin de semana con su equipo Alianza. Hay que mencionar que, Isaac Portillo ha sido habitual en el proceso de Hugo Pérez pero viene de una lesión y todavía no se ha recuperado con el cuadro capitalino.

"Hay algunos compañeros que lastimosamente están lesionados a nivel local pero hay muchos jugadores que pueden hacer un buen trabajo", comentó Landaverde.

Cabe destacar, que aparte de Landaverde hay otros tres elementos de FAS que se sumaron a la convocatoria como Tomás Granitto, Kevin Reyes y Kevin Carabantes, siendo el único equipo que prestó más de tres elementos a esta convocatoria de selección.

"Me siento en ambiente y con algunos jugadores he estado en procesos anteriores y eso me hace sentir cómodo para seguir trabajando y dar lo mejor de mí", agregó el jugador nacional.

Ya sobre el final, el recién convocado a la azul comentó sobre la importancia del juego ante Bolivia y porqué es un encuentro importante a pesar de ser amistoso. "Estos son los partidos que uno quiere jugar debido a la calidad del rival y esto sirve para ver si uno está apto para estar en la selección".