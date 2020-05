Bryan Landaverde, siembra y cuarentena

En el cantón Joya Grande, en Santiago Texacuangos, departamento de San Salvador, el volante del FAS, Bryan Landavenrde, aprovecha el tiempo de esta cuarentena en la siembra de maíz, frijol y verduras en una finca de propiedad de su familia.

Para este elemento tigrillo, la pandemia ha causado muchos problemas en todo el mundo, incluido el deporte, pero trata de ver el lado positivo para estar junto a su familia y dedicarse a lo que más le gusta aparte del fútbol: la vida agrícola.

"Estoy llevando la cuarentena de una forma muy bonita porque todos los días me dedico al campo, a la siembra, la cosecha de frijol, tomate, chile verde y otras verduras. Así es como paso día a día en esta pandemia que desgraciadamente ha parado hasta el fútbol ", contó Landaverde.

Desde su infancia ha permanecido en ese lugar y reconoce que crecer en el campo es una de las satisfacciones más grandes que ha tenido. Por eso es que siempre que puede vuelve a casa para aportar a su familia con las tareas agrícolas. Además, lo cosechado sirve para el consumo propio.

" Trabajamos en una finca de mi familia junto a mis primos, mis abuelos. Desde pequeño a eso me he dedicado a la siembra. Me siento orgulloso de vivir en el campo y me ha enseñado mucho en esta vida ", agregó.

Debido a la pandemia han tenido que guardar muchas medidas de seguridad para evitar el contagio. No obstante, asegura que se han organizado con los vecinos para mantener controles de higiene en los accesos a la localidad. Agradece que por el momento no hay casos confirmados en su comunidad.

" Gracias a Dios no hay ningún caso positivo donde vivimos. Las restricciones están bastante fuertes y entre todos los vecinos nos hemos unido para tratar de desinfectar a todo el que entra y nos hemos organizado muy bien ", señaló .

Por otra parte, Landaverde quiso agradecer "el apoyo que hemos recibido de parte del alcalde de Santiago Texacuangos, Alberto Estupinian, quien nos ha ayudado en todo momento".

El FAS

Landaverde llegó al FAS en el pasado Apertura 2019 tras un paso por el Turín FESA, Universidad de El Salvador, Juventud, Firpo y Águila. Entre ambos torneos ha jugado 27 partidos con los tigrillos siendo uno de los habituales en el equipo.

Para este elemento, las incorporaciones de cara al Apertura 2020 han sido muy buenas. "El equipo quiere llegar a la final y han llegado buenos jugadores, esperamos hacer el mejor esfuerzo cuando vuelva el fútbol y estamos contentos de cómo se está armando", destacó.