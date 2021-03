Bryan Landaverde, lesionado en selección, espera descartar rotura de ligamentos  

El FAS espera descartar una rotura de ligamento cruzado en Bryan Landaverde, volante que salió lesionado el pasado miércoles en un entrenamiento de la selección nacional de El Salvador.

Landaverde será sometido a una resonancia magnética dentro de una semana, cuando su rodilla izquierda esté menos inflamada. Por ahora, la dirigencia del conjunto santaneco descarta una rotura de ligamento cruzado, lesión que dejaría al volante descartado para este Clausura 2021.

"La rotura de ligamento cruzado aún no se ha confirmado, tenemos que sacarle una resonancia en la semana que él ya no tenga muchos problemas con la rodilla, la rotura no te la puedo confirmar porque los estudios clínicos no dicen eso por el momento", dijo Fredy Vega, gerente deportivo FAS.

"Dentro de ocho días, ya le hicieron una resonancia, pero le han dejado medicamentos para que desinflame un poco y ver si es serio o no, por eso te digo, él no está roto, la gente se alarma, dice cosas que no son, pero no hay un diagnóstico definitorio, la rodilla está inflamada y la lectura no será lo mismo cuando la rodilla esté desinflamada", agregó Vega.

Según explicó el dirigente, lo más importante es que el jugador se recupere pronto y de la mejor manera. El mediocampista ofensivo gozaba de la titularidad en FAS y estaba en la mira de Carlos de los Cobos para ser parte de los primeros dos partidos que tendrá la selección nacional a finales de marzo.

"La salud del jugador es lo más importante, vamos a ver el diagnóstico médico del próximo estudio, y de ahí vamos a hablar con la Federación sobre los aspectos económicos, pero lo más importante es que el jugador se encuentre bien, que se recupere rápido", concluyó el dirigente.