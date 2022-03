Bryan Landaverde: "No queremos defraudar a El Salvador"

El volante de la selección de El Salvador, Bryan Landaverde habló previo al choque ante Costa Rica, donde los ticos saldrán obligados a buscar el gane en el estadio Cuscatlán para acercarse a la clasificación al repechaje para Catar 2022.



Landaverde es novedad en El Salvador. No fue parte de la expedición salvadoreña en Jamaica por lesión, sin embargo, al recuperarse, se integró al grupo para ser opción de Hugo Pérez ante Costa Rica.

Popularmente conocido como "Chinchulín", el volante fue sensación de El Salvador en los partidos ante Estados Unidos y Honduras en la pasada fecha FIFA, por lo que la Azul ganó en el medio campo.

"Ya superé la lesión, creo que por eso no fue mi convocatoria, pero hoy regresamos gracias a Dios y a tratar de dar lo mejor", dijo Landaverde.

Según declaró Landaverde, el grupo se ha mentalizado en complicar a Costa Rica.

"Lo de nosotros siempre es ganar, más aquí en casa, ante nuestra afición. No le vamos a regalar nada a nadie, creo que vamos hacer lo posible para ganar aquí en casa y no ponérsela fácil a Costa Rica", agregó.

También mostró el deseo del equipo de ganar en su último partido como local. El Salvador solamente obtuvo un triunfo en casa y fue ante Panamá. Empató ante Honduras, Estados Unidos y Jamaica; y perdió ante México y Canadá.

"La motivación está, solo jugar en la selección es algo motivante, creo que no hay que defraudar al país y que nos vengan a ganar en casa, por eso daremos lo mejor", añadió.

Y concluyó: "No le vamos a regalar nada a nadie porque si estuviéramos en esa posición nadie nos regalara nada, entonces vamos a buscar el triunfo".