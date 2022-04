Bryan Landaverde: "No estás bien si no estás al día (con tu salario)"

FAS cayó sin atenuantes en su casa ante Alianza por 1-3 y esa derrota caló hondo en la interna tigrilla, a tal grado que el primero en abandonar la cancha y dirigirse al camerino norte tras el pitazo final del juez Vicente Ruiz fue el propio técnico asociado, Jorge "Zarco" Rodríguez, algo inusual en el entrenador nacional que siempre se ha caracterizado en quedarse al final de cada partido y es el primero en dar la cara a la prensa deportiva cuando han cosechado victorias o derrotas.

Detrás de él se fue la mayoría de jugadores del plantel tigrillo sin decir una sola palabra, solo Bryan Landaverde y Kevin Reyes quien declinó hablar y descargó su frustración por la derrota con un golpe sobre el techo del 'dugout' de los locales antes de irse también al camerino.

Landaverde admitió el dolor de la derrota a manos de un Alianza que los superó.

"La derrota duele, más jugando en casa, primeramente deseo pedirle disculpas a nuestra afición que siempre nos apoya, pero lastimosamente no estuvimos a la altura para este partido, considero que el arbitraje dejó mucho que desear porque se equivocó en muchas jugadas, pero esto es fútbol, todos nos equivocamos porque todos somos seres humanos" reflexionó Landaverde al final del juego.

Sobre el resultado adverso y la autocrítica que esta derrota derivará a futuro en el camerino, Landaverde comentó que "somos los responsables (de esta derrota), somos los que jugamos dentro de la cancha, debemos hacer un autoanálisis que esto no se debe repetir, más jugando en casa. En el intermedio hablamos como grupo que debíamos salir con todo, pero nos cayó el tercer gol y eso nos afectó bastante, debemos de recapacitar porque esto no debe de estar pasando."

Antes del partido se supo de forma extraoficial que al plantel y cuerpo técnico se le había cancelado solamente una quincena del mes de marzo y que quedaba pendiente a futuro la cancelación de la otra quincena, algo que Landaverde ratificó al señalar que hay factores externos que están afectando a la tranquilidad del plantel tigrillo.

"Hay muchos factores que influyen también (en nuestro rendimiento) pero si es cierto que nosotros somos los que jugamos, pero hay factores que no nos dejan jugar a gusto, uno no está al 100% dentro de la cancha. Esperamos que toda la institución ponga la barba sobre remojo para poder estar unidos más adelante", destacó el seleccionado nacional quien confirmó que solo les han cancelado una quincena del mes anterior y aseguró que "son problemas económicos que siempre están afectando a la institución. Uno de esto vive, es un factor importante para uno y eso no te deja estar bien si no estás al día (con el salario)", afirmó el jugador tigrillo.