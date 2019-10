Bryan Gil tendrá su primer clásico en el Barraza

Bryan Gil Hurtado, delantero sensación del FAS con sus seis goles en 12 jornadas disputadas, tendrá por fin su primera visita al césped del estadio Barraza, evento que coincide con el clásico nacional ante Águila.

La espera, confesó, genera ansias, pero estas no carcomen la consciencia del joven goleador cafetero, quien se mostró con ganas de revancha de cara al partido estelar del fútbol nacional y en el que los emplumados se llevaron en la primera manga, con un 1-2 en el Cuscatlán.

Se viene el clásico nacional, una oportunidad para que ustedes se repongan de la derrota en la fecha 2. ¿Lo ves como una revancha deportiva?

Al igual que los demás compañeros, es un partido muy disputado que todos queremos ganar y muy contento por jugar un segundo clásico, vamos trabajando para tener esa revancha, como mencionas. El primero fue un partido muy hermoso, nunca esperé jugar un Águila - FAS, pero gracias a Dios me sentí bien y (espero) que el próximo sea mejor.

¿Y esperabas jugar tan rápido en tu carrera un clásico nacional?

Sé que no muchos tienen el privilegio de jugar un clásico a temprana edad y de titular todavía, eso es algo con lo que Dios me ha bendecido.

¿Influyó en esa derrota pasada que jugaran apenas en la segunda fecha?

En la primera vuelta esperábamos ganarles, pero ahora queremos tener esa revancha porque el equipo ya está más aplicado con el trabajo del profe (Guillermo Rivera).

Será tu primer juego ante Águila en el Barraza, ¿Cómo esperás ese ambiente en San Miguel?

Será mi primer clásico y mi primer partido en el Barraza, porque nunca he jugado ahí, pero va a ser un ambiente muy bonito con la afición del Águila, al igual que la Turba (Roja, barra organizada del FAS), pero esperamos que todo salga bien.

¿Tu primera vez en el Barraza, entonces?

Así es, es mi primera oportunidad de jugar allá. Va a ser mi debut en el Barraza.

Hablemos de tu torneo, ¿cómo valorás esos seis goles que has aportado?

Gracias a Dios he aportado mi granito de arena, pero creo que este ha sido trabajo de todo el equipo, ellos (compañeros) me han ayudado bastante, sobre todo por ser mi primer torneo (en Primera División) y las cosas se me están dando.

¿Qué te ha parecido esa dupla que estás haciendo con Jeison Quiñónez?

Estoy muy contento y agradecido por tener a Jeison, porque aprendo mucho de él, de sus experiencias de equipos anteriores y en los entrenos hablamos de todo eso, de cómo jugamos, y eso nos ha ayudado en los partidos. Es con quien más he tenido partidos juntos.

¿Qué consejos les da Guillermo Rivera? Él es alguien que ha vivido de forma intensa esos partidos.

Nos anima siempre y ya que el jugó en FAS nos dice que es el partido más bonito que se puede jugar, el verdadero clásico nacional, y nos motiva y nos pasa esa alegría de él.

¿Y cómo has vivido estos días, en la semana previa? Sobre todo por el tema de ansiedad y todo lo que se pueda sentir.

La ansiedad siempre ha estado de cara a cualquier partido, pero estamos trabajando y preparándonos de la mejor manera para llegar bien al partido.

¿Que te ha dicho tu familia sobre tu torneo y el clásico?

Todos muy contentos por mi rendimiento por ahora en esta primera vuelta, pero siempre me dicen que el partido anterior ya pasó y el siguiente hay que hacerlo mejor.

¿Qué te parece el trabajo de tus hermanos en la segunda división? Cristian está en el Platense y Mayer debutó con gol en el Brujos.

Nada más me queda agradecer a Dios, porque nos está haciendo brillar. Cristian ya lleva siete goles y Mayer debutó e hizo gol. Estoy muy contento con ellos porque les está yendo bien en sus equipos.