Bryan Gil: "Sé que es lo que le falta al FAS"

Bryan Gil es uno de los fichajes de FAS para el Apertura 2019. No duda en afirmar que fue el timonel fasista, Erick Dowson Prado, quien le dio la confianza para llegar a la represemtación santaneca.

Está listo para responder. Lo compromete la confianza que le ha dado el timonel tigrillo. Sabe que el gol es lo que le falta a los tigrillos ahora y espera poder aportarlo. Cree que el paso por segunda división en Brujos Mario Calvo le va a servir en liga de privilegio.

¿Cómo se dio su llegada a FAS?

Sabemos que es un equipo grande, hay un presión alta. Esperamos acoplarnos bien al grupo, tomando la confianza de ellos. Yo ya tenía una bonita relación con el profesor Dowson Prado, quien ya me venía siguiendo desde torneos atras, gracias a Dios se pudo dar la oportunidad de que me pudieran fichar.

¿Qué opina de llegar a un equipo que tiene diez años sin título?

Ya son muchos años en los que el equipo no llega a ser campeón. Se espera que en estos torneos se puedan hacer bien las cosas para poder llegar. Siempre me he mentalizado de hacer mi trabajo, hacer goles. Lo que espero es poder hacer bien las cosas. He escuchado que es lo que le falta a FAS ahorita y vamos trabajar de la mano de Dios para poder hacer bien las cosas.

Tener a confianza del técnico lo compromete un poco más...

Sé que tengo que responderle al profesor, pero de la mano de Dios vamos a trabajar fuerte para responder al equipo y al técnico.

¿Qué le ha pedio el técnico?

Por ahora no he podido hablar bien con el profesor, pero sé que tengo toda la confianza de él.

En Chalatenango está su hermano, Cristian Gil ¿Cómo puede presagiar desde ya los juegos ante ese equipo?

Esperamos que sea un encuentro muy bonito. Hay que esperarlo. Será un choque entre hermanos. Es de esperar y trabajar para ese día.



Su papá, quien fue delantero de Vista Hermosa y otros equipos de primera, ¿le da consejos?

La verdad es que los consejos siempre están ahi. Siempre aprendo mucho de él. me dice que en segunda es diferente a primera. Estamos conscientes de que vamos a trabajar para poder hacer bien las cosas. La diferencias entre jugar en segunda y primera la pone el trabajo. En segunda se pega un poco más que en primera, pero sabemos que con el trabajo uno llega a lo que quiere. Va a ser clave. En segunda división, le agradezco a Brujos Mario Calvo, porque ahí debuté. Estuve dos años seguidos. Ahí jugué con mi papá, aprendí mucho. A lo largo de los torneos seguí aprendiendo.

¿Jugará como colombiano este torneo o e nacionalizará a tiempo?

En eso ando. Estamos esperando, porque es un proceso largo.