Bryan Gil: "Antes costaba debutar, hoy tenemos la dicha de hacerlo a temprana edad"

Desde hace muchos torneos, el FAS estaba en busca de un referente en el ataque y lo vino a encontrar en un joven con apenas 18 años. Bryan Gil se ganó el respeto de sus compañeros a base de goles y buenas actuaciones en los partidos de su primer torneo en la primera división.

El delantero colombiano, a pulso de goles, se ha convertido en el ícono de la revolución de la "generación Z" en el fútbol salvadoreño: La primera camada de futbolistas nacidos en la época digital.

El mismo Bryan lo admite, es un nativo de las nuevas tecnologías: "Paso 12 horas en el cel (teléfono), cada vez que me aburro entro al cel. Me gusta jugar COD (Call of Duty)".

¿Pero cómo se siente Bryan Gil en ser parte de esta revolución? ¿Cómo llegó a ser ese futbolista que marca tendencia en las redes sociales con tan solo 18 años? ¿Quién fue su mentor?... Las preguntas vuelan y, en una breve plática con Deportes Grupo LPG, el delantero de FAS nos cuenta todo.

¿Qué se siente representar y ser parte, por el gran torneo que estás realizando, a esta nueva generación de jugadores jóvenes en la primera división?

Estoy muy contento por el torneo que estoy desempeñando, siendo mi primer torneo y por el ser el jugador más joven en la primera división.

¿Se están cumpliendo tus expectativas que tenías sobre tu primer torneo en la primera división?

Nunca pensé que mi primer torneo en primera división iba ser así, como están pasando las cosas, pero eso nada más se lo agradezco a Dios porque él se está manifestando en mí.

Bryan Gil Hurtado comenzó a ganar reconocimiento desde sus tiempos en Brujos, en liga de ascenso.

¿Cómo divides tu tiempo en el colegio y en tu trabajo, que es el de futbolista profesional?

Hace como tres meses salí de estudiar, FESA me ayudó a poder sacar mis estudios, ellos me daban mi tiempo para los entrenos y luego ellos me dan mi tiempo para poder estudiar y fue que gracias a Dios logré sacar mis estudios.

Seguramente tienes a muchos colegas de tu misma edad que aún siguen en categorías menores... ¿Qué es lo que te dicen y les aconsejas?

Tengo varios excompañeros que estuvieron conmigo en categorías menores y que todavía están ahí. La verdad que ellos están bien contentos por mi torneo, por lo que ha estado pasando conmigo, siempre hablamos de que se tiene que trabajar fuerte y siempre hay que dejar las cosas en las manos de Dios porque él es que da las cosas.

¿Es difícil ser joven y a la vez tener sobre la espalda la responsabilidad como delantero del equipo más ganador en la historia del país?

La ambición y las mismas ganas de triunfas son las cosas que me han ayudado en lo que va de este torneo, también el apoyo y la confianza de mis compañeros y de la afición es lo que me ha ayudado a tener esa responsabilidad de un equipo grande como lo es FAS.

¿Cómo es el trato que recibes de tus compañeros en el colegio o en tu circulo de amigos que tiene tu misma edad? ¿Te tratan distinto?

Mis compañeros en el colegio y mis amigos de aquí, de donde vivo tenemos el mismo trato. Siempre nos hemos llevado bien, siempre están al tanto de mis partidos, pero siempre ha sido el mismo trato con ellos.

¿Cómo hiciste para entrar en el circulo de un equipo tan grande como FAS, siendo tan joven?

Gracias a Dios en FAS me adapté rápido, porque siempre iba con las ganas de jugar. Además el grupo me arropó rápido, me hizo como uno más de la familia, como que ya llevara años ahí, creo que eso es muy importante en esta nueva etapa de mi vida como jugador de primera división.

El joven de 18 años fue figura ante Metapán, con doblete:

¿Cuál es la diferencia que encuentras en los jugadores de tu generación con la de la generación pasada?

La diferencia es que antes decían que costaba debutar y ahora muchos tenemos la dicha de hacerlo a temprana edad. Eso es un privilegio que la generación pasada no la pudo tener.

¿Cómo es la relación que tienes con tu hermanos? Los tres son jóvenes y futbolistas profesionales, ¿cómo comparten su tiempo?

La relación con mis hermanos siempre ha sido la misma, creo que eso nunca va a cambiar. Cuando podemos vamos a un partido de uno, cuando vemos nuestros errores nos ayudamos entre nosotros mismos, diciéndonos que podemos hacer esto y lo otro, esto no lo hiciste. Siempre hemos sido muy unidos nosotros tres.

¿Cuáles son los jugadores veteranos, o de la generación de "millennials" que más han influido en tu carrera?

De los veteranos que han jugado conmigo, pues tuve la gran dicha que de mi padre haya jugado conmigo, él fue el que más me ayudó para poder estar logrando lo que estoy haciendo.

Los Gil jugaron entre sí en una serie de segunda división. Cristian Gil y Cristian Jr. estaban en Brujos; Bryan, en El Roble.

¿Qué piensas de los técnicos a los que no les tiembla la mano en darle oportunidad a los jóvenes?

Para mi es admirable un técnico en nuestro país que le dé oportunidad a jugadores de reserva, jugadores de segunda y tercera, que viene con ganas de triunfar, eso es admirable para mi porque son pocos los técnicos.



Joao Félix, Ansu Fati, Rodrygo, Vinícius... son jugadores que tienen casi tu misma edad y ya despuntan en ligas de élite. ¿Qué similitud encuentras con ellos?

Ellos son unos jugadores de un nivel muy alto, pero lo que sí podría asimilarme con ellos es que tenemos las mismas ganas de triunfar porque somos jóvenes, primerizos en este del fútbol, pero no dudo que de la mano de Dios, todos vamos a salir adelante.