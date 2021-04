Bruno Martínez no seguirá con el Once Deportivo

El entrenador mexicano Bruno Martínez ya no seguirá más con el Once Deportivo. Miembros del cuerpo técnico confirmaron que el timonel se despidió tras el empate 1-1 ante Marte la tarde del jueves.

Mario Elías Guevara será el sustituto de manera interina del tanque fronterizo a partir del viernes y expresó que luego del entrenamiento tiene agendada una reunión con la directiva para conocer el término del acuerdo de manera más clara.

"Me dijeron que entrene al equipo a partir de mañana pero me reuniré con el gerente del equipo para definir detalles. Bruno Martínez se despidió del equipo después del empate con Marte", mencionó el ex jugador de Alianza y ahora DT de los fronterizos a quién la noticia lo tomó por sorpresa.

Cabe destacar que el mexicano es el primer técnico cesado en este Clausura 2021.