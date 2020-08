Bruno Martínez dirigirá al Once Deportivo

El Once Deportivo informó que el mexicano Bruno Martínez será el nuevo técnico del equipo para el Apertura 2020 tras la salida del español Juan Cortés. Martínez fungió el papel de auxiliar en el pasado Clausura 2020 y ahora tendrá como objetivo seguir el proyecto del Tanque Fronterizo en la primera división.

Dentro del equipo de trabajo de Bruno Martínez estará Mario Elías Guevara, como auxiliar técnico; Aaron García, como preparador físico; y José Luis González, como preparador de porteros. El técnico azteca tendrá su primera intervención como DT principal en el fútbol de El Salvador tras su arribo para el torneo Apertura 2019, cuando estuvo en el equipo de trabajo del Independiente de San Vicente.

Como Once Deportivo, Bruno Martínez será el tercer técnico en la historia del equipo tras el paso del uruguayo Pablo Quiñónez y el español Juan Cortés.

DESDE MÉXICO

Bruno Martínez viajó a Monterrey, México desde el pasado 26 marzo para pasar la pandemia junto a su familia. En una entrevista con El Gráfico realizada el pasado 28 de junio, el azteca mencionó que el objetivo del equipo es superar lo realizado en el torneo Clausura 2020, donde el plantel terminó líder de la tabla general con 20 puntos tras las 11 fechas que se disputaron.

"Nos hemos propuesto demostrar que el torneo anterior no fue casualidad, queremos hacer algo parecido o mejor, hacer las cosas mejor será complicado pero hay que intentarlo, es un poco por el rumbo que queremos llevar para este torneo; sobre los refuerzos, este es un grupo nuevo, que nos da un plus, pero independiente de eso, el fútbol no es nombre sino el que mete el gol, el que crea, por eso se tendrá que trabajar más fuerte", dijo Bruno Martínez.