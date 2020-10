Bruno Martínez: "Nos faltó ese gol para ganarle al FAS"

El 11 Deportivo no pasó del empate sin goles ante Club Deportivo FAS como local el pasado domingo en el cierre de la primera vuelta de la fase uno del torneo Apertura 2020, un resultado que si bien no estaba presupuestado firmar por jugar como local ante un equipo golpeado psicológicamente por no ganar todavía en la liga y soportar la eliminación de la competencia internacional a manos del Managua FC de Nicaragua en la Liga de la CONCACAF el martes anterior.

Luego de un partido cerrado, muy disputado y jugado bajo un aluvión que hizo mayor el esfuerzo de los protagonistas sobre el césped del estadio Arturo Simeón Magaña que demostró que por ahora es la mejor cancha que hay en el circuito mayor gracias a su drenaje que evitó que el agua se empozara sobre el terreno de juego y nos permitiera observar un partido fluido pese a la lluvia.

Al final, el mexicano Bruno Martínez Silva se mostró satisfecho no por el empate en el marcador, sino que rescató el empeño que mostraron sus pupilos ante un rival herido que les brindó pelea en cada rincón de la cancha.

"Rescato la disposición del equipo, que fue un buen partido, desde el primer minuto hasta que se produjo la expulsión, antes el partido fue parejo, luego tuvimos más la posesión del balón nosotros, tuvimos más llegas y al final considero que lo único que nos faltó fue el gol, fue algo muy claro que nos pasó que nos dará la pauta del trabajo de esta semana", aseveró el estratega norteño.

Con el empate, el equipo ahuachapaneco limpió un poco su rostro tras el fracaso en Metapán y de paso sumó cuatro puntos para terminar empatado con el Sonsonate quien ocupa al final de la primera vuelta la tercera plaza del grupo de occidente, tres menos que el líder Isidro Metapán.

Sobre la capacidad de respuesta que tuvo su plantel tras la derrota por 6-0 que sufriera una semana atrás a manos del líder Isidro Metapán, el técnico regiomontano afirmó que "se habló mucho entre semana sobre esa dolorosa derrota en Metapán. Si bien es cierto que ellos habían sido superiores y que habían tenido más fortuna que nosotros sobre el terreno de juego y con la labor realizada durante la semana me voy satisfecho del rendimiento del equipo", consideró el técnico azteca.