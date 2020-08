Bruno Martínez: “Mis expectativas son muy altas con Once Deportivo”

El mexicano Bruno Martínez fue presentado como técnico del Once Deportivo para el Apertura 2020 tras la salida del jiennense Juan Cortés. El estratega azteca, de 31 años, debutará como DT de una liga profesional con el Tanque en la primera división de El Salvador.

El originario de la ciudad norteña de Monterrey, en México, habló con El Gráfico sobre sus expectativas de este nuevo reto en su carrera como entrenador de fútbol.

“Es la primera vez que dirigiré a un equipo profesional, en otras categorías sí he tenido mucha participación como técnico principal, pero en el ámbito profesional y sobre todo en una primera división sí es mi primera vez”, dijo Martínez en una de sus primeras palabras como técnico del equipo fronterizo.

Bruno, que se encuentra en Monterrey desde el pasado 26 de marzo, sostiene que el hecho de ser tomado en cuenta para seguir el proyecto del Once Deportivo no es simple casualidad, sino el resultado de una búsqueda y preparación a lo largo de su vocación como técnico de fútbol.

“Es una oportunidad por la que se había trabajado por unos años, que no es el simple hecho de un semestre con Once Deportivo, sino que es preparación de muchos años, de buscar oportunidades en otros lugares que no se dieron y otros que sí se dieron; al final es el resultado de una constante búsqueda y preparación. Estoy feliz de estar en el Once Deportivo en esta nueva posición y con gente que ya trabajé y con el cuerpo técnico que estoy incorporando”.

Pese a su novatez, el estratega mexicano expresó sus grandes expectativas con el cuadro negroamarillo, con el cual asegura que mantendrá la idea con la que se destacó el pasado Clausura 2020, donde el representativo del departamento de Ahuachapán consiguió el liderato al termino del torneo en donde se jugaron 11 fechas.

“Mis expectativas son altas, siempre hay que apuntarle hacia arriba, por lo que en consecuencia hay más exigencia, desde mi parte hacia mí mismo, como hacia los jugadores y cuerpo técnico. La idea se va mantener, no se va sacar a nadie, solo se cambiará mi puesto y lo voy a suplir con un entrenador de aquí en Monterrey; en cuanto al estilo de juego se va mantener igual: posesión de balón, presión al rival para que no juegue cómodo y finalizar a portería”, expresó Martínez.

El azteca trabaja en el fútbol de El Salvador desde el Apertura 2019, donde fungió el rol de auxiliar de Juan Cortés con el Independiente de San Vicente, y en el Clausura 2020, terminó la temporada con el Tanque Fronterizo, siempre bajo la figura de auxiliar.