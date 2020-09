Bruno Martínez: "Me encontré a un grupo que quiere hacer bien las cosas"

Casi seis meses después, el entrenador mexicano Bruno Martínez regresa a El Salvador tras estar desde el 26 de marzo en su natal Monterrey. Ahora, el estratega azteca regresa con una mentalidad diferente, se fue de tierras cuscatlecas como auxiliar y ahora retorna siendo el capitán del barco en el Once Deportivo.

Su llegada al mando del Tanque se dio tras la abrupta salida del español Juan Cortés, quien ahora dirige al Alianza. Bruno Martínez debutará como técnico principal en un equipo de primera división a los 31 años de edad, siendo uno de los técnicos más jóvenes del medio.

"Quiero disfrutar mi primer partido, ya que no todos pueden tener esa oportunidad que a mí se me brindó, quiero aprovecharla lo mejor posible y tratar de demostrar que no es casualidad toda la preparación que hice durante años y que ahora tiene que tener resultados", dijo el entrenador mexicano.

Sobre su retorno, Martínez contó en una breve entrevista con El Gráfico que le tomó cuatro días llegar a la frontera Las Chinamas en El Salvador, tras cruzar todo méxico vía aérea y cruzar toda Guatemala vía terrestre.

"De Monterrey a Tapachulas tomamos un avión, el club nos facilitó un vuelo a mi auxiliar y a mí, de ahí tuvimos que esperar dos días porque migración dijo que hasta el lunes íbamos a entrar, luego cruzamos vía terrestre Guatemala para entra por la frontera Las Chinamas, fueron en total cuatro días, salimos el viernes por la mañana y venimos el lunes por la noche a El Salvador", contó el técnico mexicano.

El técnico regiomontano tendrá en total un poco más de dos semanas para entrenar a su plantel de cara al inicio del Apertura 2020, el cual iniciará el próximo 10 de octubre con el encuentro de local ante el Sonsonate. Tras su retorno, Martínez sacó buenas conclusiones de su grupo. "El martes estuvimos entrenando con los muchachos y evaluamos un poco el grupo que tenemos y la verdad que muy contento con el grupo que tenemos y de las conclusiones que sacamos", dijo Martínez.

"La primera impresión que me lleve fue encontrarme a un grupo que quiere trabajar, que trae ganas de hacer las cosas bien, que por ahí aprendió con la situación que se llevó por cuatro meses y aprendió a valorar el fútbol y el trabajo que es y lo importante que es para ellos", agregó el técnico del Tanque Fronterizo.

Bruno Martínez se refirió a la primera etapa del torneo Apertura 2020, la cual se realizará en seis jornadas en grupos por zonas, en el que el Once Deportivo quedó ubicado junto a FAS, Metapán y Sonsonate.

"Para mí el grupo en el que estamos ubicados es el más competitivo, es el que menos distancia tiene entre los equipos, pero al final eso tiene que motivar a los jugadores y al cuerpo técnico para tener que dar un extra y tratar de sacar los mejores resultados", argumentó.

Otro de los elementos a resaltar será que Bruno Martínez llegará a dirigir sin muchas de las piezas claves con las que el equipo ganó titulares en los medios deportivos tras terminar líder en lo que duró el torneo Clausura 2020. El mexicano afirmó tener las filas cerradas de cara al Apertura.

"El plantel está cerrado, solo estamos esperando a que se incorporen los extranjeros, Abdiel Mace y Luis Copete, quienes se integrarán, pero el plantel ya está cerrado", concluyó Martínez.