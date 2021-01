Bruno Martínez: "Hicimos un buen torneo y el proyecto es para largo plazo"

Bruno Martínez, técnico del Once Deportivo lamentó la eliminación en cuartos de final tras perder la serie ante Alianza con global de 2-5 y a su criterio el equipo "hizo un buen torneo".

Once Deportivo terminó con buenas sensaciones sobre todo por el desempeño ante los albos a quienes tuvieron en dos ocasiones contra las cuerdas y lo obligaron a remontar.

"Estamos con muchas buenas sensaciones a pesar de quedar eliminados, creo que se hizo un buen torneo en general, se ganaron varios partidos y se ganaron muy buenos partidos hablando de las formas, al final los resultados no nos acompañaron y eso nos hace quedar eliminados", dijo el entrenador mexicano tras los 90 minutos en el juego de vuelta en el Cuscatlán.

En una valoración más amplia, Martínez consideró que pesó la falta de contundencia para aspirar a algo más.

"No terminamos de cerrar las jugadas, de cerrar el partido, hoy empezamos ganando, tuvimos el 2-0 y no lo hicimos, de ahí cinco minutos más tarde una jugada de ellos cae el gol. En Ahuachapán se tuvieron cuatro ocasiones de gol que no hacemos y ellos hacen dos a favor", explicó.

Y sobre el rival reconoció que tienen oficio y rodaje. "Ellos tienen jugadores de mucho recorrido que saben que al apretar en ciertos momentos, anotar un gol puede pasar factura, así es como ellos sacaron la serie".

Sobre la continuidad al frente del equipo aurinegro, Martínez se mostró muy optimista.

''Eso espero, hicimos un buen torneo y el proyecto es para largo plazo con jugadores jóvenes. Es un proyecto a mediano y largo plazo en el que los jugadores van a ir en crecimiento y la experiencia que van adquiriendo y en algún momento esos jugadores puedan ser material de exportación".