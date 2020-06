Bruno Martínez: "Es bonito tener la opción de volver a la vuelta de la esquina"

El auxiliar técnico del Once Deportivo, Bruno Martínez, habló desde su natal Monterrey, México sobre las expectativas que tiene con el equipo para el próximo torneo Apertura 2020.

El integrante azteca del cuerpo técnico del Tanque Frontierizo viajó a México el pasado 26 de marzo en un vuelo humanitario, cuando apenas comenzaba el confinamiento en el país por el COVID-19.

Según detalló Bruno Martínez, aún no tiene fecha fija para retornar a El Salvador, ni por la forma en la que vendrá. Sin embargo, el auxiliar técnico del Tanque Fronterizo tiene claro que su intención es regresar para poder trabajar la pretemporada presencial con el equipo para el Apertura 2020.

"Estamos viendo qué va suceder, si se va poder entrar por tierra o que sea por el aeropuerto, estoy a esperas de saber fechas, de cuál opción será más probable que se tome, estamos aún viendo como se resuelve todo esto. Está la opción de ir en un vuelo, pero si sale regresar por tierra antes, eso sería lo mejor", dijo Bruno.

El auxiliar técnico de Once Deportivo, Bruno Martínez, aún no tiene fecha fija para retornar a El Salvador, ni por la forma en la que vendrá. Sin embargo, el auxiliar técnico del Tanque Fronterizo tiene claro que su intención es regresar para poder trabajar la pretemporada presencial con el equipo para el Apertura 2020. Cortesía: Once Deportivo

Desde el norte de México, Martínez aseguró estar al tanto de los detalles que tendrá el próximo torneo Apertura 2020, como lo es el formato de competencia.

"El formato que se quiere implementar es bueno, ya que la situación está complicada para todos, para los clubes, para los jugadores, para la Federación, incluso para el país, entonces es bueno por ahora, pero en un futuro espero que se vuelva al torneo normal, que es lo más bonito", agregó.

Tras casi cuatro meses del paro de actividades, Bruno Martínez catalogó como ilusionante que las autoridades del fútbol salvadoreño ya se hayan planteado fechas de arranque, el cuál sería hasta el 5 de septiembre.

"Sí, siempre es bueno cualquier luz cuando hubo mucho tiempo de oscuridad, a los que nos dedicamos al fútbol estamos contentos de tener esa opción de volver a la vuelta de la esquina", expresó desde tierras regiomontanas.

OBJETIVOS

Bruno Martínez también habló de los objetivos que se han propuesto desde el cuerpo técnico para el Apertura 2020; también habló del plantel y sus refuerzos de cara al torneo.

"Nos hemos propuesto en demostrar que el torneo anterior no fue casualidad, queremos hacer algo parecido o mejor, hacer las cosas mejor será complicado pero hay que intentarlo, es un poco por el rumbo que queremos llevar para este torneo; sobre los refuerzos, este es un grupo nuevo, que nos da un plus, pero independiente de eso, el fútbol no es nombre sino el que mete el gol, el que crea, por eso se tendrá que trabajar más fuerte", concluyó.

Bruno Martínez está con el Once Deportivo desde hace dos torneos cortos en El Salvador; comenzó con Juan Cortés en el Independiente y fue parte del Once Deportivo en lo que duró el torneo Clausura 2020.