Bruno Martínez: "Claro que me gustaría volver, es una liga que conozco"

Desde Monterrey, el técnico Bruno Martínez compartió en el Güiri Güiri al Aire sus sensaciones tras la salida inesperada del Once Deportivo en la recta final de la etapa de hexagonales del Clausura.

El entrenador mexicano fue destituido del cargo tras el empate 1-1 ante Marte el jueves pasado en la séptima fecha de las hexagonales.

"Son cosas que suceden en el fútbol y yo no me voy satisfecho con la forma en que me voy pero son cosas que pasan siempre y prefiero quedarme con la intimidad de la situación, con la intimidad del club porque al final es lo que se pretende, proteger al grupo y proteger al club", comentó el estratega mexicano.

Martínez reveló que su despido sucedió el sábado antes del partido contra Firpo.

"La directiva ya había tomado la decisión de despedirme, pero luego no pasó a más y así viajamos para Firpo y ya era un aviso desde el sábado", amplió el ex DT del equipo aurinegro.

A criterio de Martínez su despido no fue por tema de resultados y no descarta volver a dirigir en el fútbol salvadoreño.

"Motivos deportivos siempre lo iba a tener más por resultados, no creo que sea el motivo principal. De volver claro que me gustaría, es un liga que conozco y conozco el perfil de los jugadores que me gusta buscar", dijo.

"Ya se tiene muy detectado qué se necesita para la liga, qué se necesita para los jugadores y si me gustaría regresar...Hay mucha calidad en el fútbol salvadoreño y el reflejo de ello es la selecta sub-23 que fue a hacer un buen papel a México y tuvieron la oportunidad de ganarle a Honduras y en la final Honduras le compite muy bien a México y ves que el fútbol salvadoreño está ala altura de las circunstancias", recalcó.

Sobre los triunfos ante FAS, Martínez comentó que "en realidad es el trabajo y la humildad de los jugadores, en los partidos siempre se intentaba hacer lo mejor posible y entrenar de la mejor manera. Yo me voy satisfecho, yo lograba tener unos informes de los partidos de una plataforma Wyscout", reforzó el técnico regiomontano.