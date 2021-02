Bruno Fernandes y Rashford sentencian a la Real Sociedad

El Manchester United pasó por encima de la Real Sociedad, a la que goleó (0-4) en Turín en partido de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, un resultado que deja prácticamente sentenciada la eliminatoria en favor del conjunto inglés, que cimentó la goleada en la brillantes actuaciones del portugués Bruno Fernándes y de Marcus Rashford.







El comienzo de partido fue trepidante con un disparo a gol de Januzaj, que se reivindicaba ante su exequipo, luego Remiro evitó lo que habría sido el 0-1 de Rashford e Isak también la tuvo, todo ello en menos de 3 minutos.







Se relajaron ambos, los donostiarras apretaron filas ante un Manchester que llevó la iniciativa en el primer tiempo y que contratacó con mucha intención cada vez que se estiraba, siempre bien dirigido por el portugués Bruno Fernándes.







Scott la tendría en otro cara a cara con Remiro, previa asistencia de Fernandes, al que los locales no ataban, pero el portero navarro volvió a demostrar otra vez su buena colocación y frustró la ocasión de los Diablos Rojos.







No pudo hacer lo misma mediada la primera parte. Un balón largo que no llevaba peligro lo complicó la falta de diálogo entre Remiro y sus centrales, se estorbaron los tres y Bruno Fernandes, atento, empujó a la red.







La segunda mitad empezó peor para la Real, con un gol de Fernandes, que seguía libre de control, que tuvo que ser revisado en un largo minuto por un posible fuera de juego y que validó el VAR. El luso lograba el doblete.







El Manchester ya tenía el partido donde quería, los guipuzcoanos entraron en parada y chocaban una y otra vez con el entramado defensivo de un conjunto inglés que no se conformaba.







Enseguida llegaría el tercer mazazo, ya definitivo, con un golazo de Rashford ante una defensa de la Real muy errática que lastraba cualquier opción de mantener viva la eliminatoria y que encajaría todavía el cuarto tanto, materializado por Daniel James.