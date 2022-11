Bruno Fernandes: "No importa quién marcó, sino que ganamos"

Bruno Fernandes, centrocampista de Portugal, restó este lunes trascendencia a si el primer gol contra Uruguay (2-0) fue suyo o de Cristiano Ronaldo, porque "lo importante" fue la victoria y la clasificación para los octavos de final, afirmó que el "objetivo" es sumar los tres triunfos y explicó que no había visto qué había pasado cuando un espontáneo saltó al campo con una bandera arcoiris por los derechos LGTBI.

"No es interesante quién marcó el gol. Era un pase para él. Parecía que la había tocado Cristiano en el campo. Aquí lo importante es que ganamos y pensamos en el siguiente partido contra un rival duro. Ser primeros de grupo implica ganar el próximo partido y eso nos permitirá tener tres victorias. Vamos partido a partido y queremos ganar todos en la fase de grupos", dijo el futbolista, elegido el mejor jugador del encuentro.

Bruno no se pronunció sobre el espontáneo que saltó al campo con una bandera arcoiris de los derechos LGTB y con un mensaje en su camiseta. "No tengo una opinión sobre eso, sinceramente. Ni siquiera lo he visto, porque el partido se estaba disputando y estaba concentrado en él. Tampoco he visto el mensaje que se estaba transmitiendo. Ya hemos hablado mucho de esto. Estamos aquí con nuestra selección y me centro en jugar. Lo hemos hablado nosotros y con el seleccionador", expuso.

"Respetamos los derechos humanos. Son cuestiones políticas en las que nosotros no podemos hacer mucho al respecto. Tampoco me he dado cuenta lo que ha pasado en el terreno de juego. No he visto el mensaje que llevaba en la camiseta. No sé si era para una foto con Cristiano o no. No sé lo que ha pasado ahí", abundó.