Bruja le hace una “limpia” al Cruz Azul

MÉXICO. Una bruja visitó al Cruz Azul, que dirige el español Paco Jémez, para hacerle una "limpia" para que retome el camino hacia un título que no conquista desde hace 20 años cuando fue campeón del Torneo Invierno 1997.La Bruja Zulema llegó a las instalaciones del equipo en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, para cumplir con su ritual, el cual pretendía hacerlo dentro del campo de prácticas pero no se lo permitieron y terminó por concretarlo en la puerta de entrada."En 1997 hubo una maldición aquí, alguien pidió ayuda a la directiva y no le ayudaron y le tiró una maldición", según contó ante medios la hechicera, quien en 15 minutos ejecutó su trabajo en el que utilizó un anafre del que se desprendía humo, diversas hierbas y aguardiente además de algunas figuras.La maga precisó que su trabajo no era para que el equipo ganara un título de liga en el futuro, si acaso para que triunfara en el partido del próximo sábado ante el Guadalajara en la decimoquinta jornada, sobre el que dijo que "la escuadra logrará la victoria".Explicó que si el equipo quiere ganar su noveno campeonato. deberán dejarla entrar a las instalaciones para "limpiar" a cuerpo técnico y jugadores.Sobre el cuerpo técnico se refirió en especial a Jémez, a quien reconoció no conocer personalmente, pero al que le aconsejó cuidar su salud debido los constantes enojos que tiene ante la prensa y le aseguró que seguirá al frente del equipo el próximo torneo Apertura 2017.El Cruz Azul marcha decimoquinto en la clasificación del Clausura 2017 con 14 unidades y no se clasificará por sexto torneo consecutivo para la liguilla por el título además de que en la próxima temporada, que abarca los torneos Apertura 2017 y Clausura 2018, el equipo estará implicado en la lucha por no descender.