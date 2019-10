Bronca en el Madrid: "Este es un campo en el que hay que ganar"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois reconoció que su equipo no fue capaz de igualar la intensidad del Mallorca, ante el que perdió por 1-0 en Son Moix, "un campo en el que hay que ganar".

El meta belga no se mostró sorprendido por el talante con el que el conjunto balear irrumpió en el partido. "No nos sorprendió. Fue el Mallorca que esperábamos. Sabíamos que iban a jugar con intensidad y entusiasmo y no igualamos eso al principio. Nos costó entrar", analizó en Movistar LaLiga.

Courtois añadió que el Real Madrid falló en el último pase. "Tuvimos ocasiones pero nos faltó precisión y fallamos en el último pase. En cualquier caso este es un campo en el que hay que ganar".

El portero del Real Madrid reconoció que la expulsión de Álvaro Odriozola complicó más aún la posibilidad de sacar algo positivo de Mallorca. "La segunda amarilla es justa. En ese momento con tarjeta no hay que hacer esa falta pero también es la adrenalina y eso. Con diez es más difícil".

Courtois, que no justificó en las ausencias el revés en Mallorca advirtió que el Real Madrid va a luchar hasta el final. "Este equipo va a luchar hasta el final siempre. No hemos jugado mal hoy, pero nos ha faltado culminar al final no hemos hecho gol", añadió.