Brenda Cerén y Victoria Meza interesan en el fútbol mexicano

Las jugadoras de la selección sub20 de El Salvador, Brenda Cerén y Victoria Meza están cerca de cerrar unas pruebas en México tras su actuación en el premundial de República Dominicana.

Las dirigidas por Eric Acuña no pudieron llegar a las instancias de semifinales para pelear por uno de los tres boletos de la Copa del Mundo, sin embargo, dejaron buenas impresiones en la región a tal punto que dos jugadoras interesan en el fútbol azteca y están cerca de viajar a México para realizar algunas pruebas, según expuso el seleccionador.

“Victoria Meza está a un nivel diferente. Otra jugadora que hay que tener en cuenta es Brenda Cerén, juega de manera increíble y todavía le falta para su techo. Por medio de la Federación estamos por cerrar unas pruebas en México para ellas dos”, comentó el técnico, Eric Acuña.

Hay que recordar que Meza anotó un golazo en la derrota ante México, siendo una de las anotaciones más bonitas del torneo, llamando la atención de algunos ex jugadores del fútbol masculino como el ex lateral argentino Juan Pablo Sorín.

En el programa “El Guiri Guiri Al Aire”, el técnico de la selección comentó algunos aspectos que tiene Meza que la diferencia sobre el resto del plantel y debido a eso destaca en los partidos de selección.

“El techo está muy alto para Victoria. Todas tuvieron un nivel increíble pero ella hacía un poco la diferencia porque en el ámbito nacional es la única que se comporta de la manera más profesional en cuanto al entrenamiento y su alimentación. Ella es muy estudiosa y estuvimos hablando temas tácticos luego del partido Real Madrid-PSG. Cuando tenés una persona así te suma bastante”, explicó el entrenador.

Acuña también comentó a los panelistas que en el juego de cuartos de final ante México, la escuadra salvadoreña se encontraba entre algodones ya que Victoria Meza más otras cuatro jugadoras no estaban al 100% previo al juego con la selección azteca.

“Contra México jugó con cinco ganchos en su aductor y por eso no pudieron verla como se desenvolvió en los partidos anteriores. Aparte de ella teníamos a cuatro jugadoras tocadas. Me hubiera gustado contar con Samaria pero el equipo no la prestó y también con Emily que anotó cuatro goles en Nicaragua”, agregó el técnico de la selección femenina.