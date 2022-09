Brayan y Mayer Gil no jugarán ante Perú

Los hermanos Brayan Alexander y Mayer Andrés Gil Hurtado, ambos futbolistas del Alianza Petrolera de la primera división de la liga de Colombia, no lograrán unirse a la Selecta para el amistoso de este martes por la noche ante su similar de Perú a jugarse en el estadio Audi Field de Washington DC a raíz que aún no reciben el visado respectivo para poder viajar y además el corto tiempo que ambos jugadores poseen para hacerlo llegó al límite para recibir su documentación con tiempo y viajar al menos 48 horas antes del posible último partido de El Salvador en el 2022 previo al inicio de la Copa del Mundo que iniciará este 20 de noviembre.

"Efectivamente, será muy difícil que se incorporen por los trámites migratorios pendientes", aseveró a este medio Humberto Sáenz Marinero, actual presidente de la Comisión de Regularización de la FESFUT.

El Salvador enfrenta este 27 de septiembre a las 6 de la tarde (hora salvadoreña) a la selección mayor de Perú, combinado sudamericano que cayó 1-0 la noche del sábado pasado ante México en Pasadena, California y que será el último partido que la Selecta realizará en el 2022 en fecha FIFA bajo el mando de Hugo Pérez.

Mayer y Brayan eran junto a su hermano mayor, Cristian Gil Hurtado, atacante del Isidro Metapán y de su paisano, Michell Mercado, jugador de Alianza, los únicos cuatro jugadores de la nómina de 22 que brindó el seleccionador nacional el pasado domingo para enfrentar a los incas que no viajaron en el grupo original por falta de visado para ingresar a los Estados Unidos.

Al final, tanto Mercado como el mayor de los hermanos Gil Hurtado se incorporaron al plantel nacional el pasado viernes, no así los dos jugadores del Alianza Petrolera colombiano que esperaron hasta el último documento migratorio.

"Lastimosamente no hemos recibido nada de noticias de nuestras visas todavía, pero ya los tiempos no nos dan para poder incorporarnos al resto del grupo, sería casi imposible que ese documento salga el lunes y viajar ese mismo día hacia los Estados Unidos e intentar jugar", destacó Mayer en llamada telefónica.

"Aclaro, no es que queramos ir, es que ya los tiempos no nos permiten viajar con mi hermano, tenemos partido de local este domingo a las 6:15 p.m. (hora local) en la liga ante el Júnior de Barranquilla, nuestro deseo con Brayan era tener esa oportunidad de debutar con la selección mayor, pero creo que eso deberá esperar", explicó el jugador de 19 años y ex integrante de la pasada selección sub 20.