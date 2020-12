Brayan Paz le dijo adiós al Apertura 2020

El atacante del Once Deportivo, Brayan Paz, se fracturó ayer su peroné y tobillo derecho en un partido amistoso celebrado en Guazapa ante las Escuelas de Fútbol de dicha ciudad de tercera división y le dijo adiós al torneo Apertura 2020.

Paz fue trasladado de emergencia hacia un hospital privado de Sonsonate a través del médico del equipo, Olivier Arana, para hacerle los estudios preliminares de la gravedad de su lesión que lo aparta de la liga en el mejor momento futbolístico del delantero oriental con el equipo fronterizo.

El jugador migueleño se lesionó antes de finalizar el primer tiempo en una jugada contingencial con el portero rival al momento de buscar la pelota.

"Todo fue muy rápido, al momento de buscar una pelota que el portero de ellos soltó mi pierna derecha se quedó trabada en la gramilla y en ese momento no logré quitarla a tiempo y el portero me cayó encima. Duele todo esto en verdad porque sucede en el momento en que me sentía mejor con el equipo, estaba sumando más minutos de juego y ahora sucede esto, Dios sabe el porqué de las cosas y lo único que nos queda es salir pronto de todo esto" comentó el propio jugador a Deportes LPG anoche desde su habitación, a la espera de su operación la cual será este jueves en horas de la tarde.

El doctor Arana informó a la dirigencia aurinegra que Brayan Paz sufrió una fractura transindesmal oblicua del maléolo peronéal desplazada, así como una subluxacion de tobillo y ruptura del ligamento deltoideo de tobillo derecho.

La cirugía que se le hará está tarde al jugador comprende una reducción abierta subluxacion de tobillo , osteosintesis con placa periarticular de fractura maléolo peronéal y plastia al ligamento deltoideo.

"Es una lástima lo que le ha sucedido a Brayan, venía en alza con el equipo y ahora le sucede está desgracia. Como Once Deportivo le estamos brindando todo el apoyo que él necesita para su recuperación y esperamos que su retorno al fútbol sea pronto", afirmó el presidente del equipo ahuachapaneco, José Antonio Salaverría.