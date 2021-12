Brayan Paz: "Alianza se veía como el que tenía uno menos"

El Once Deportivo no pasó del empate por la mínima ante Alianza este miércoles en el primer partido de la serie de semifinales del Apertura 2021.

El tanque fronterizo inició ganando con un gol de Enner Orellana, quien unos minutos después saldría expulsado.

En los primeros minutos de la segunda mitad, Rodolfo Zelaya marcó el gol que significó el empate definitivo.

A pesar de no haber logrado mantener la victoria, para el delantero del cuadro aurinegro, Brayan Paz, su equipo jugó bien en el duelo de ida.

"La verdad creo que nos fue bien porque nosotros buscamos la victoria, pero un error que cometimos nos costó caro y sabemos la calidad de jugadores que tiene Alianza. Esa es la virtud de ellos, que aprovechan los errores", comentó.

Paz se mostró inconforme con el arbitraje de Raúl Morales, acusándolo de "rigorista", pero aseguró que el próximo partido lo disputarán como si fuera una final.

"Siento que el arbitraje fue bastante rigorista, a favor de ellos y en contra de nosotros, pero igual, falta un partido y allá (en el estadio Cuscatlán) nos vamos a jugar una final, prácticamente y vamos a dar todo por el todo el domingo, por esta gente (los aficionados), por nosotros y por todo. Siento que merecemos estar en la final y vamos a pelear hasta lo último", declaró.

El atacante aseguró que en los próximos días trabajarán en la concentración y buscarán hacer "un partido perfecto" en el duelo de vuelta.

"Vamos a trabajar en recuperación, en estar concentrados y cometer la menor cantidad de errores posibles, y el domingo haremos un partido perfecto en el Cuscatlán para traernos la victoria", mencionó.

Este miércoles fue el primer juego de semifinales que el Once Deportivo ha disputado en su corta historia, y para Paz tanto el equipo como la afición estuvieron a la altura del compromiso.

"Hemos estado a la altura, la gente y nosotros dentro de la cancha. Si te fijaste nosotros estábamos con uno menos y se veía como que Alianza era el que estaba con uno menos, y nada, vamos a proponerle donde sea a quien sea y el domingo va a quedar demostrado que vamos a luchar hasta el final", concluyó

Por otra parte, Enrique Contreras señaló que la falta de concentración, así como la expulsión le pasaron factura al equipo, aunque indicó que no tienen excusas tras el empate, y agregó que en el partido de vuelta mejorarán el aspecto mental.

"Si bien, no hicimos el partido perfecto por una expulsión que no sabemos si fue o no, y una desatención que tuvimos atrás, eso nos costó el empate. Si no es por eso sacamos la victoria, pero no hay justificación que valga y esperamos en el partido de vuelta estar concentrados al 100", declaró el 12 del tanque fronterizo.