Brayan Gil es llamado por segunda ocasión a la sub-20 de Colombia

El atacante colombiano- salvadoreño de Alianza Petrolera, Brayan Gil, fue llamado por segunda ocasión consecutiva al microciclo de la selección Colombia sub-20, que se prepara para competir en el campeonato sudamericano -Juventud de América- que se realizará del 2 al 27 de febrero del 2021.

El exjugador de FAS y el Gent de Bélgica figuró nuevamente en la lista del técnico Arturo Reyes para estar en el microciclo que iniciará el 15 de octubre y finalizará el 25 del mismo mes. Gil, junto a Andrés Rentería, son los dos elementos que aportará Alianza Petrolera a la selección Colombia.

Gil, que debutó en la primera división de Colombia el pasado fin de semana, dio buenas sensaciones en su primer llamado a la selección cafetera, la cual será anfitriona del certamen regional que otorgará cuatro plazas al mundial de la categoría que se realizará en Indonesia en el 2021.

Nuestros jugadores Andrés Rentería y Brayan Gil, fueron llamados a microciclo con la Selección Colombia Sub-20. Del 15 al 25 de octubre estarán con el combinado patrio, en preparación de cara al Sudamericano del próximo año.

En una reciente entrevista del jugador al periódico El Gráfico de Grupo LPG de El Salvador, admitió sentirse feliz de poder experimentar la sensación de vestir los colores del país que lo vio nacer.

"Fue una experiencia muy bonita, algo único que todo jugador quiere experimentar con una selección en un microciclo", dijo el jugador a El Gráfico.

Brayan Gil tiene un gran arraigo con El Salvador, país donde se crio y donde tuvo su formación como jugador. Tras su gran actuación en el torneo Apertura 2019 -donde debutó en la primera división con FAS-, fue naturalizado salvadoreño por decreto legislativo en diciembre del año pasado junto a sus hermanos Cristian y Mayer Gil Hurtado.

Asamblea Legislativa aprueba nacionalización de Brayan Gil

Es por eso que Gil no cierra las puertas a la selección de El Salvador, pese a estar en el radar de la selección colombiana. “Primero hay que tener los papeles de El Salvador, algo que no tengo. Segundo, esto debe salir publicado en el diario oficial, para que luego yo pueda ir a tramitar mi DUI. Hasta que eso no salga, creo que yo no podría dar una respuesta clara”, aclaró Gil a El Gráfico.