Brayan Gil, descartado de la selección para próximos partidos de octagonal

"Es bien remota la posibilidad que esté", dijo el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, ante la posibilidad de incluir a Brayan Gil en la convocatoria de la selección para el partido contra Estados Unidos a final de mes en el arranque de la octagonal. El dirigente confirmó que los trámites no han concluído y, a pocos días para viajar a Ohio, es imposible que el jugador esté en la próxima nómina.

Carrillo mencionó que "por el procedimiento ante FIFA es bien remota la posibilidad que él pueda estar en la convocatoria, El profesor Hugo Pérez ya manifestó que todo depende de él (Gil), se le enviaron los documentos y tiene que firmarlos y el principal es donde renuncia a la federación de Colombia. Sin un documento como ese es imposible".

El dirigente recalcó además que los plazos no se cumplen para que el jugador llegue a estar disponible ante Estados Unidos. "No hemos hecho el trámite porque no tenemos esa carta. Hoy es 14 de enero y salimos 19. Es prácticamente imposible su elegibilidad".

#OctagonalES | "Es bien remota la posibilidad",dijo el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, sobre la convocatoria de Brayan Gil a la selección para el duelo contra Estados Unidos.



Vía @JosueValiente47 pic.twitter.com/3wfHVO7AYV — EL GRÁFICO (@elgraficionado) January 14, 2022

AMPLIA NÓMINA

Hugo Carrillo además mencionó que viajará una nómina de entre 23 y 24 jugadores y no solo 18 como en otras ocasiones, esto debido a las complicaciones que podrían existir debido a las bajas por Covid-19. Dijo que "en los últimos días han habido más casos y nosotros no podemos estar excentos de eso. Ante todo lo que está ocurriendo tendremos una nómina más amplia de jugadores para que el cuerpo técnico pueda escoger".

La selección parte el 19 de enero rumbo a Estados Unidos y disputará un encuentro amistoso contra un equipo de la USL para preparar el duelo definitivo contra Estados Unidos, el 27 de este mes.