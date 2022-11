Brayan Gil aceptó jugar con la selección pero no estará ante Nicaragua: "Ya mandé los papeles"

Brayan Gil sigue sin poder debutar con la selección de El Salvador. A pesar de aceptar abiertamente su deseo por vestir la azul y blanco, el delantero que actualmente milita en Alianza Petrolera habló con el Güiri Al Aire sobre los motivos por los que esta vez no podrá estar y debutar con El Salvador para el amistoso contra Nicaragua pero ya aceptó y firmó los papeles para el cambio de federación y jugar con la selección.

El delantero dijo que en este momento su club se encuentra en unas negociaciones en las que él está involucrado, por lo que el Alianza Petrolera no le dio el permiso para ir con la azul y blanco. Su hermano Mayer, por otra parte, si estará con la selección pero si aclaró que tomó la decisión definitiva de jugar para los dirigidos por Hugo Pérez.

"En esta oportunidad no podré participar. Se está dando una negociación en estas semanas y el club no me puede prestar pero si se dio el aval para Mayer", dijo Gil.

Agregó además que "estoy decidido a vestir la camisa de la selección. Mandé los papeles que me pidieron para firmar".

Comentó que el sueño es jugar junto a sus dos hermanos con El Salvador y lo tiene decidido: "Ya tengo el pasaporte y el DUI y mandé todos los papeles a la FESFUT. Para la próxima convocatoria, si Dios quiere, ya vamos a estar".

"Siempre estoy en la disponibilidad de representar El Salvador o que sea lo que Dios quiera. Estoy esperando que llegue el día que pueda representar al país".