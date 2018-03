Brasileño Silveira se pone a punto con Santa Tecla

El brasileño Wanderson Silveira Echeverría, última contratación del campeón Santa Tecla para el Apertura 2017, confesó estar ansioso por debutar en la liga nacional y aseguró que se siente a gusto dentro de las filas del plantel periquito."Estoy agradecido con todos los compañeros que me han recibido bien, me he sentido bien acogido por todos y esperando solamente mis papeles para debutar en la liga", aseveró el volante mixto de 28 años de edad y procedente de las filas del Central Español uruguayo.Luego de firmar el pasado lunes su contrato que lo ligará al equipo tecleño por los próximos dos torneos cortos, Silveira tiene ya claro el perfil de sus nuevos compañeros."Es un grupo maravilloso, tenía buenas referencias de ellos por parte de Sebastián (Abreu) quien me dijo que era un grupo sano, con jugadores que tienen un buen pie y que me sentiría en casa, algo que en verdad he confirmado en éstos pocos días en que he estado con ellos", acotó.Sobre la posibilidad de debutar éste miércoles ante Isidro Metapán, Silveira admite que “desearía jugar ya, pero es algo que no me compete decidir a mí. Estoy a la espera que lleguen mis papeles y que pueda estar a la disposición del profesor Corti. Solo es de esperar si podré o no jugar o al final lo podría hacer hasta el próximo fin de semana”, aseguró el mediocampista que portará el dorsal “23” en su espalda.Silveira nació en Brasil, pero desde los diez años vive en Uruguay, por lo que habla perfecto el español. Dijo que tratará de llenar el hueco que dejó Gerson Mayén, del cual solo tuvo referencias por parte de Sebastián Abreu.