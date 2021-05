Borrón y cuenta nueva para Alianza

Alianza cayó 2-1 en su visita en Ahuachapán ante el local Once Deportivo y deberá dirimir su continuidad para revalidar su bicampeonato de liga en una serie de dos partidos ante su enconado rival, el Águila en cuartos de final.

No fue para los capitalinos el mejor torneo de liga desde el punto de vista de resultados ya que la caída ante los aurinegros el pasado sábado en Ahuachapán significó su cuarto revés en el Clausura 2021, cifra que no firmaba en los últimos ocho torneos cortos, algo que a todas luces preocupa al banquillo capitalino.

"Hay que llegar bien a la siguiente fase que es la decisiva y toca seguir trabajando", resumió el técnico Milton Meléndez como respuesta a la labor de sus pupilos en el presente torneo liguero y que junto a su labor en el banquillo blanco ha logrado crear un aura de favoritismo por el título en la interna blanca.

Alianza logró sin mucho apuro ganar su grupo zonal en la primera fase con seis triunfos consecutivos, cifra que lo colocaba como amplio favorito para alzarse sin sobresaltos el grupo A de la Fase 2 de la liga donde interactuó con el Once Deportivo de Ahuachapán, FAS de Santa Ana, Luis Ángel Firpo de Usulután, el también capitalino Atlético Marte y el Jocoro de Morazán.

Pero a la hora de buscar la clasificación a cuartos de final el panorama para los albos no fue del todo color de rosa a raíz de las dos derrotas que sufrió en las primeras dos fechas a manos de Jocoro y FAS en condición de visitante, algo que puso cuesta arriba a los capitalinos para lograr escalar y ubicarse, con cinco triunfos consecutivos y un empate en casa ante el FAS sujetarse en el liderato del grupo A, posición que dejó en vilo en la fecha anterior tras la derrota sorpresiva ante el Atlético Marte de local y que con un punto de más sobre el Once Deportivo viajó hacia Ahuachapán buscando al menos el empate para terminar de líder, caso que no ocurrió.

Alianza mostró como de costumbre un fútbol frontal, siendo la delantera más prolífica de la liga (junto a la del Isidro Metapán) con 19 goles en juegos (promedio de 1.90 goles por juego, o sea, casi dos goles por partido), pero su zona defensiva no fue la mejor, sus 13 goles recibidos en 10 fechas hablan claramente de esa falencia que el cuerpo técnico deberá corregir ante su enconado rival en cuartos de final.

Su paso en la fase 2 del Clausura 2021

FECHA RESULTADO ESTADIO

01 Jocoro 1<0 Alianza Polideportivo Tierra de Fuego

02 FAS 3<2 Alianza Óscar Quiteño

03 Alianza 1<0 Luis Ángel Firpo Cuscatlán

04 Atlético Marte 2>4 Alianza Cuscatlán

05 Alianza 3<1 Once Deportivo Cuscatlán

06 Alianza 4<0 Jocoro Cuscatlán

07 Alianza 1=1 FAS Cuscatlán

08 Luis Ángel Firpo 1 >2 Alianza Sergio Torres Rivera

09 Alianza 1>2 Atlético Marte Cuscatlán

10 Once Deportivo 2<1 Alianza Arturo Simeón Magaña