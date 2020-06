Boris polo, en la órbita de un equipo de la primera división

El volante colombiano Boris Polo, está a punto de firmar con un equipo de la primera división para el Apertura 2020; sería su segundo equipo en liga mayor, tras su paso por El Vencedor, en el pasado Apertura 2019.

Polo llegó al país para jugar con el Audaz de la segunda división en el año 2016, pasó al Independiente, ese mismo año y alcanzó una semifinal con el equipo vicentino, antes de volar a Colombia para jugar en la primera división con el Atlético Huila.

Retornó a El Salvador para jugar con El Vencedor de Santa Elena en el pasado Apertura 2019, reforzó al equipo usuluteco en ese certamen que logró el ascenso al circuito de privilegio.

Tras el Apertura 2019, emigraría al fútbol de Honduras para jugar con un equipo de primera división, pero la negociación se cayó y optó por quedarse en el país con su familia. “Tenía una oferta para jugar en Honduras, pero esa oferta se cayó, no pude arreglar, se habían cerrado las inscripciones aquí y me quedé sin jugar”.

Tiene 29 años de edad, es un habilidoso volante que demostró mucha regularidad con El Vencedor y se ganó el cariño de la afición.

CERCA DE FIRMAR

Polo manifestó que está a un paso de estampar su firma con un equipo de la primera división para el Apertura 2020 “tengo pláticas avanzadas con un equipo de la primera división, primero Dios arreglaremos esta semana, me llamaron de otro equipo de la primera división, pero les dije que ya tengo avanzada la negociación”.

En el Apertura 2019 marcó tres goles con El Vencedor y dio cinco asistencias de gol “el fútbol salvadoreño se diferencia por el buen manejo de balón; en la primera división es más complicado jugar porque hay jugadores con mentalidad grande, jugadores que han estado fuera del país y que han regresado, este fútbol es bueno para nosotros los jugadores (extranjeros), buena plaza para luego salir al fútbol de otro país”.

Sobre el paso de primera a segunda división sostuvo que “en la segunda división es diferente porque en la liga mayor son jugadores más experimentados, manejan bien el balón. Dotados técnicamente”.

Añadió que “en segunda se juega más al rechazo (del balón) y jugar con los delanteros desde abajo, en liga mayor se sale tocando, en liga mayor es más toque, inteligencia, es más difícil jugar en la liga mayor, pero cuando uno tiene el don de ser buen futbolista, se puede jugar en liga mayor”.

Ya establecido con familia en el país, manifestó que “mi objetivo es volver a jugar en la primera división, ya hablé con el presidente de ese equipo y espero que sea mi oportunidad, mi objetivo es coger nuevamente nombre, tomar más experiencia y hacer grandes cosas en este país que me ha dado la oportunidad de ser un gran futbolista profesional”

Su paso por El Vencedor pesó para ser contactado “me vieron jugar con El Vencedor, incluso me llamaron de otro equipo, pero les dije que no porque ya tengo negociaciones con otro, El Vencedor me abrió la puerta para que se fijaran en mi trabajo. En El Vencedor jugué como volante suelto, mixto”, concluyó.

Polo jugó en el Atlético Nacional, Deportes Tolima y Jaguares de Córdoba de Colombia, desde l año 2008, antes de llegar al país. Tiene 29 años y sed de destacar.