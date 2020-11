Boris Morales, baja en Chalatenango por fisura en el codo 

El Chalatenango iniciará la segunda fase del torneo Apertura jugando de visita ante FAS en el estadio Óscar Alberto Quiteño, sin embargo, no irá con el plantel completo. El cuadro norteño tendrá como baja al extremo salvadoreño Boris Morales.

Morales fue diagnosticado con una fisura en uno de sus codos luego que en el entreno del pasado lunes, sufriera una luxación tras caer sobre su brazo en una barrida. El jugador contó a la redacción de El Gráfico que la luxación provocó una fisura en su codo, el mismo que ya había registrado una lesión cuando portó el escudo de las Escuelas de Guazapa en la tercera división.

"Tuve una luxación en un entreno y ese brazo ya me lo había golpeado, entonces, encima de una lesión vieja que tenía, se me lastimó el hueso y se me hizo una fisura en el codo", dijo Boris Morales.

El jugador compartió que el cuerpo médico del club morado le informó que estar de un mes a mes y medio fuera de las canchas, por lo que se perdería la primera vuelta de de la fase dos del apertura, donde Chalatenango se enfrentará a FAS, Santa Tecla, Firpo, Limeño y Once Deportivo.

"Para recuperarme, estaré de un mes a mes y medio fuera. Dentro de tres semanas me verá nuevamente el ortopeda y me dirá si me quita la férula o no. También me dirá si ya puedo entrenar o si me la dejará una semana más", mencionó el volante y seleccionado nacional de la sub-23.

Radiografía de la fisura en el codo de Boris Morales

Hasta la fecha, Morales ha jugado un total de cinco partidos en el certamen, ha disputado tres como titular, sumando 228 minutos en los terrenos de juego.