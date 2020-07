Boris Morales: "No exagero que brincaba en la cama cuando supe que habría torneo"

Boris Morales, volante del Chalatenango habló sobre cómo recibió la noticia de cuando se hizo oficial que el torneo Apertura 2020 se realizaría tras la asamblea de presidentes que se realizó el pasado viernes 10 de junio.

Según detalló el mediocampista originario de Colima, el anuncio de que habrá fútbol en el último semestre del año beneficia a muchas familias y de alguna manera sirve como distracción para muchos salvadoreño, quienes a partir del 5 de septiembre tendrán al deporte rey como distracción de la pandemia del COVID-19.

"Estoy muy alegre por la noticia de que el torneo se realizará de nuevo, teníamos una idea de que se podía dar y gracias a Dios se dio para beneficio de los jugadores, cuerpo técnico y también para calmar la situación que estamos viviendo porque eso va ser una alegría entre tanta tristeza", dijo el jugador.

Morales cree que la noticia sobre la realización del torneo Apertura fue una medicina psicológica que le vino bien a muchos futbolistas que se sentían frustrados por no saber nada del futuro del balompié nacional.

"No soy el único que cree que esta noticia fue impactante, porque psicológicamente estamos mal, me imagino que a muchos jugadores nos afectó mucho esta pandemia, nosotros estamos acostumbrados a estar fuera de casa y ha sido muy duro estar encerrado mucho tiempo".

Por otra parte, Boris reveló que en algún momento bajó los brazo y decidió que no iba a seguir entrenándose en casa porque nunca recibía noticias sobre si habría o no torneo en el último semestre del año.

"A veces pensaba en no entrenar por lo mismo de ¿para qué entrenar?, no veía soluciones, estaba mentalmente dañado por no tener respuesta, no exagero cuando te digo que brincada en la cama cuando vi en el teléfono que en el grupo de jugadores nos dijeron que habría torneo, es una alegría de todos", agregó el futbolista del equipo morado.

El jugador alacrán asegura que el Chalatenango tiene la mentalidad de realizar un gran torneo Apertura 2020, es por eso que está impaciente de volver a los trabajos presenciales con el club.

"Me he mantenido, a veces bajé los brazos por la situación que estamos viviendo, pero ahora ya con esta noticia ya todos tenemos los ánimos al 100 y ahora toca agarrar la condición física lo más rápido posible, volver a lo táctico, para demostrar de lo que tiene Chalatenango para este torneo", aseguró Morales.

EL GRUPO

Boris Morales opinó sobre el teorico grupo en el que quedaría Chalatenango de cara al Apertura 2020 en el que enfrentaría al Alianza, Santa Tecla y el Atlético Marte.

"Tenemos la dicha que nos tocará un grupo fuerte con equipo como Alianza, como Santa Tecla, no sé cómo se ha preparado Marte, pero Alianza y Tecla te dejan jugar y eso es bonito porque nosotros siempre nos preparamos para eso, a salir a buscar los resultados", dijo sobre el grupo en el que los tocaría jugar.

También aseguró que el equipo tiene expectativas muy altas para este torneo Apertura 2020, y que se sienten respaldados por la nueva junta directiva que tiene el club.

"Estamos muy unido con todo esto se ha dado, los nuevos que se han incorporado está con nosotros por medio del grupo de WhatsApps y los veo bien, tenemos charlas a diario y se me muy bien, contentos sobre todo por la nueva directiva y eso te motiva porque la directiva siempre está pendiente del equipo", concluyó.