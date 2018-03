Bonilla se estrena como goleador del Sukhotai con un doblete

Nelson Bonilla abrió con saldo a favor su participación en el torneo de la Primera Liga de Tailandia. Marcó los dos tantos del Sukhothai para el triunfo por 1-2 ante Air Force Central a 1 y 81 minutos.

Ese es el juego que marcó el debut oficial de Bonilla y del equipo de los murciélagos en este certamen del fútbol tailandés. Con esos dos tantos, el cuscatleco pone arriba en la tabla a su club.

Después de pasar un par de meses sin actividad por mal proceso administrativo se inscripción en la segunda división de Portugal, el salvadoreño volvió a brillar a escala internacional. Juega fuera del país desde 2014.

"Habíamos trabajado bien en la semana. Nos habíamos propuesto arrancar bien en el torneo y lo logramos. Espero que podamos seguir así. Lo importante, al final, es el triunfo. Me ha servido mucho bajar de peso. Cuando ya no pude jugar en Portugal, me dediqué a trabajar en lo físico ", apuntó el delantero cuscatleco en plática con EL GRÁFICO desde Tailandia.

El primer tanto se Bonilla fue a los 14 segundos luego de iniciado el juego. Pasará a la historia como uno de los goles más rápidos del certamen en Tailandia "Me saqué a tres rivales y gracias a Dios pude convertir y después, en el segundo, me quité a un defensa y pude marcar dentro del área. Yo sé el objetivo claro por el que he venido acá. Al final de la temporada lo sabrán. Lo más importante es ayudar al equipo y, primero Dios, tengamos un buen año", apuntó Bonilla.



El atacante cuscatleco trajo a cuenta que la liga tailandesa es fuerte. "Los equipos tienen buenos extranjeros. Gracias a Dios yo me he adaptado bien. Primero Dios, espero cumplir el objetivo por el que vine acá. Ojalá que a final de temporada podamos quedar satisfechos. El técnico nos ha dado la confianza y le estamos retribuyendo la confianza. Este es otro fútbol. A mí me da un poco de risa, a veces, porque la gente no sabe. En ocasiones me pongo a hablar con mi hermano sobre esta liga", apuntó el salvadoreño luego de su debut en Tailandia.

El club tailandés destacó la actuación del salvadoreño en sus redes sociales que marca uno de los goles más rápidos “Solo 15 segundos para abrir la puerta del Air Force Central FC. Es la anotación más rápida”.